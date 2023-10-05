在眾零售租戶類別中，超級市場及食品類銷售跌幅分別達6.5%及，相比之前年結的1.3%跌幅明顯擴大。但是一般飲食商戶季內的銷售增幅則高達12.9%，比之前年結錄得的升幅10.5%，進一步擴大。至於一般零售則仍然在季內錄得銷售增長6.7%，相比3月結時的年度升幅9.6%有所放慢。

該集團又指，旗下零售物業之一的黃大仙中心較早前受到黑雨影響致部份樓層一度水浸，共有8名商戶受到影響，地庫樓層運作在水浸過後24小時已恢復運作，並且已獲全面保險保障。

租務方面，最新的季度數據顯示，香港、內地及新加坡的零售物業租用率由3月結年度的98.3%、95.2%及99.9%，分別降至今年首季度的97.9%、87.2%及99.4%。但是澳洲的零售物業，及包括英國和澳洲的寫字樓租用率，則分別由3月結時的96.9%及90%，上升至98.2%及94.1%。

領展亦提供資產提升項目最新數據，當中東頭街市翻新的計劃已經完成，涉資2800萬元，較3月結的投資者簡介所示多出200萬元，投資回報率達12.9%。至於啟田商場的提升計劃則維持預算1.39億元，維持原定今年尾完成，最新顯示完成提升後，店舖數目會多增58%。廣州天河領展廣場的資產提升計劃，預算所需金額則由3月結時所示多增1億元人民幣，最新達到3億元人民幣，首期於9月份完成，並且重新將原百貨公司佔用面積釋放出來。

領展並指出，直到2024/25年度尾均沒有再融資需要，在長的高息環境下，擬增加定息債比率。公司亦擬透過改進營運現金流、利用對沖及掉期手段減低波動性，及分散至輕資產業務，去促進增長。

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