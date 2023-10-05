李嘉誠在訪問中提到，與李光耀首次見面在1967年或1968年的香港，雙方已相識多年。李嘉誠指，用今日的眼光看歷史，很多時都不公平，要理解當時亞洲複雜背景，經濟艱難，才能體會李光耀的挑戰。因為李光耀「要在沒有選擇的現實中，為未來創造無限可能，聽起來好容易，但實踐起來卻毫不簡單。」

李嘉誠透露，曾與李光耀討論過星港之間的競爭。他指，新加坡由南洋海港變國際都會，香港同樣由漁港發展到金融中心，兩地有很多相似的地方，可以互相學習。

近年AI大行其道，李嘉誠表示曾用手機向AI提問：「香港與新加坡是否競爭對手？」得出的答案是「星港兩地是競爭和合作的混合體」，他認為答案很有意思。

李嘉誠亦在訪問中分享與李光耀相處時的經歷，更提到兩人在一次晚飯中的對話。「有次我哋食晚飯，我同李光耀先生討論好多對經濟同商業嘅睇法。我同佢講，『喂，不如你從商啦！』，佢就話『不如你從政啦』，我哋大家都哈哈大笑」。

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