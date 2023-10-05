綜合環保（0923）公布，旗下綜環服務斥5000萬元人民幣（相當於5400萬港元）收購新三板上市的廣東安捷供應鏈（新三板：870009）的13.16%的股份。
集團指，代價將以現金支付，而代價部分將由公司控股股東周大福代理人有限公司向集團墊付本金額為5000萬元（相當於約4629.6萬元人民幣）之無抵押計息貸款撥付，以及部分由集團內部資源撥付。
集團指，目標是轉型成為香港及中國的高增值綜合廢棄物解決方案供應商，策略是積極尋求機會，以提高其核心業務領域的股東回報。集團注意到其巨大的市場規模及潛力，亦意識到行業的激烈競爭，因此集團重點關注在中國市場經營且具有獨特競爭優勢並服務於成長型行業的公司。
集團指，廣東安捷供應鏈的業務領域受到中國國家政策的鼓勵；其亦為中國知名營運商，特別是持有運輸化學危險品的相關許可證，且快速增長的新能源產業對該等服務的需求巨大；又擁有盈利往績記錄並可立即為集團的盈利能力作出貢獻。廣東安捷供應鏈其中一項業務領域（危險廢棄物運輸）與集團的業務範圍相匹配，並符合集團對環境產生正面影響的企業目標，其與集團間接投資的中國危險廢棄物處理項目之間亦有潛在協同合作。
同時，集團預期其作為一家聯營公司分佔來自廣東安捷供應鏈的溢利較貸款的財務成本會更高，故收購事項的投資回報屬合理且對集團有利。
此外，賣方及綜環投資均享有優先購買權，可向另一方收購另一方可能於完成後建議向第三方買方出售的目標公司任何股份。交易又設排他期，由協議日起至10月31日。
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