聯合交易所對馬來西亞外判服務商C-Link Squared（1463）及兩名前執行董事Ling Sheng Hwang及Ling Sheng Chung作出紀律行動，直指該集團在上市當天或上市後不久，簽訂服務協議，據此在上市後的一星期內，向服務供應商作出3850萬元不可退還的付款，相當於首次公開招股所得款項逾一半，但公司當時並沒有披露該等交易及付款，又沒有全力協助保薦人進行盡職審查，及諮詢合規顧問，因此違規。
該所指，C-Linked Squared及有關董事接受對他們的制裁並同意和解，有助事件迅速解決。相關董事除了受到譴責，亦承諾在28天內辭任該公司或其附屬公司的所有董事及高級管理層職位，及日後不會擔任任何香港上市公司董事或高級管理層職位。最終有關董事在5月1日起不再擔任該集團董事及高級管理層職位。其亦於4月30日辭任該公司所有附屬公司的董事。
根據該所透露的案情顯示，C-Linked Squared在2020年3月27日上市當日，與LV Capital Ltd簽署3年期服務協議，協助該集團處理處理資本市場、會計及財務、上市後責任等事宜，涉及預付不可退還服務費625萬元。然後其再於同年4月2日與中投首置國際資本簽署四份為期1到3年的服務協議，須預付總值不可退還服務費3225萬元。最終該集團在同年4月3日向前述兩個機構支付預付費用。到其於2021年3月底分布2020年度業績時顯示，該集團錄得淨虧損510萬零吉特，跟原來預期有盈利的說法有別，導致虧損更與支付該等服務費有關。Ling Sheng Hwang負責簽署兩份協議，Ling Sheng Chung則知情。
該所認為，C-Linked Squared在上市前已簽訂有關服務協議，但是並無告知保薦人，亦沒有諮詢合規顧問，該等服務費亦嚴重影響集團上市後的財務狀況，因此違反《上市規則》。有關董事既沒有尋求專業意見，也沒有諮詢合規顧問，甚至沒有就集團簽署具巨大風險的服務協議給予令人滿意的解釋，亦沒有以充份技能去保護集團的資產，所以亦予以制裁。
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