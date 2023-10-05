金管局前總裁兼行政會議成員任志剛最新撰文指，在香港的金融歷史上，令人難忘的事情剛好每五年都有發生，他先提到港英政府在1983年10月中成立聯繫匯率制度，今年正是聯繫匯率制度成立的40周年。
1998年，港英政府通過「新會計安排」首次建立官方貨幣管理機制，任志剛指，隨着貨幣危機在1983年爆發，是長達4年的銀行危機，有總共7家銀行需要立法接管或找「白武士」解救，分別是恒隆，海外信托，香港工商，嘉華，永安，遠東和康年，及後還在1987年爆發股災和停市風波。5年的救火期，凸顯了金融改革的重要性，1988年的「新會計安排」是一個極為重要的技術性改革，目的是將貨幣的控制權，從銀行體系清算行（滙豐銀行）的手中，收歸政府，大大提升了官方貨幣管理的能力，確保貨幣穩定。這亦是香港在金融領域上由「救火期」轉為「防火期」的分水嶺。
為確保金融管理當局能有足夠的資源和人手，應付在敏感的主權過渡期或會出現而不可預測的金融問題，港英政府於1993年成立香港金融管理局。
任志剛表示，1997年主權回歸並未帶來任何金融動盪，但金融危機仍是出現。那是一場金融全球化帶來的亞洲金融風暴，大部分自由兌換的亞洲貨幣都成為攻擊的對象，固定滙率制度紛紛倒下，亞洲貨幣滙率大幅貶值，只有港幣滙率得以保持穩定。到最後是在1998年8月下旬，在股票市場入市干預，成功抵抗了炒家在滙市和股市的雙邊操控，令炒家損手離塲。
擊退炒家後，金融改革繼續，香港金融進入發展期。亞洲金融風暴的出現，令香港樓市泡沫爆破，樓價持續下跌5年，樓按負資產宗數持續上升，到2003年中達10.6萬宗的高位，負資產情況在2003年第三季開始改善，同年是人民幣離岸業務的開展。時至今日，香港人民幣離岸市場，是全球最活躍的，是人民幣國際化工作上的主力場地。
任志剛續稱，長期低息環境下尋求高回報的金融創新，在歐美鬆散的監管環境下，在2008年造就了一個波及全球的世紀金融風暴。香港國際金融中心不免受到衝擊。但豐富的備用方案和果斷的政策，令香港能夠安然渡過。聯繫匯率穩如磐石。隨著五項臨時的流動資金支持措施，備用銀行資本安排，和為所有存款提供擔保的措施推出，鞏固了銀行體系的信心。
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