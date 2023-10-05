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施清流因不滿新耀萊管理   折讓價一成每股0.9元發出要約冀取控制權

新耀萊（0970）宣布，持有其21.73%權益的投資者施清流，因為集團股價長期下行、並在最新年度出現自2017年以來首次虧損下，對於目前的管理表現感到失望，因此擬對集團發出要約，冀以尋求控股股權之方式對集團之業務作進一步投資，務求在加強拓寬其投資範圍的同時，利用其業務網絡挖掘改革集團之潛力。今次他擬提出的要約價每股為0.9元，較9月29日收市價每股1元折讓一成。

以施清流擬收購的新耀萊股份約2.93億股，涉值近2.64億元，連同擬以16.325萬元購入的1632.5萬份購股權，及出價225萬元購入總值1000萬元可換股債券計算，施清流是次對新耀萊的要約總值共達2.66億元。他表示，完成要約後，擬維持新耀萊的上市地位。要約要獲五成以上投票權，方告有效。

現時施清流為福建社團聯會主席，中國普甜食品（1699）、中國天化工（0362）、聯洋智能（1561）及新耀萊之股東，於各公司持股逾5%。他是自2020年12月16日以來一直為新耀萊之投資者。他在公告內表示，儘管在汽車代理業務及高檔消費品貿易領域不具直接經驗，但是期望透過控股方式，可發揮帶頭角色，引領本集團日後發展，從而為股東創造更豐厚的長期價值。