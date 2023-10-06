歐冠昇又指，過去數年本港面對不少挑戰，包括地緣政治問題持續，如何管理相關風險相當重要，不過他指香港地位獨特，是東西之間的超級聯繫人，可在地緣政治轉變當中擔當重要角色；另外有更多公司選擇保持為私人企業不上市更長時間，因此對另類資產和私募股權管理變得更為重要，而香港是私募股權管理中心，管理2000億美元資產；而在金融科技興起，不少去中介化金融科技出現，他指香港在虛擬資產、區塊鏈、雲計算等部分走得很前，可為香港提供機會。

港交所在6月推出港元和人民幣雙櫃枱交易，歐冠昇至除了為增長中的在港離岸人民幣提供投資產品，未來對港股提升流動性亦相當重要，因為內地投資者通過港股通買入以港元計價港股，至收市後才進行結算，因此他們在購買時不知需要使用多少人民幣。

現時人民幣櫃枱尚未納入港股通。他指已在努力進行，要實施並不容易，有不少基建設施需要改變並要得到監管批准，或需數個月時間，但相信措施將對港股流動性有明顯幫助。

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