moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

被指本港今年新股僅約50隻 歐冠昇：亞洲不少市場是近乎零

港交所（0388）行政總裁歐冠昇在私人財富管理公會的財富管理峰會上，論及不少人說本港今年沒有大型新股，而且現時為止只有約50隻新股上市，相對去年有90隻時，表示「看看其他亞洲市場，他們差不多是零」。他指香港有良好監管環境，對市場參與者而言，最重要是高效、減低不必要的監管負擔，同時在系統性風險有限的環境運作，「你都可以在香港見到」。

歐冠昇又指，過去數年本港面對不少挑戰，包括地緣政治問題持續，如何管理相關風險相當重要，不過他指香港地位獨特，是東西之間的超級聯繫人，可在地緣政治轉變當中擔當重要角色；另外有更多公司選擇保持為私人企業不上市更長時間，因此對另類資產和私募股權管理變得更為重要，而香港是私募股權管理中心，管理2000億美元資產；而在金融科技興起，不少去中介化金融科技出現，他指香港在虛擬資產、區塊鏈、雲計算等部分走得很前，可為香港提供機會。

港交所在6月推出港元和人民幣雙櫃枱交易，歐冠昇至除了為增長中的在港離岸人民幣提供投資產品，未來對港股提升流動性亦相當重要，因為內地投資者通過港股通買入以港元計價港股，至收市後才進行結算，因此他們在購買時不知需要使用多少人民幣。

現時人民幣櫃枱尚未納入港股通。他指已在努力進行，要實施並不容易，有不少基建設施需要改變並要得到監管批准，或需數個月時間，但相信措施將對港股流動性有明顯幫助。

其他報道

港元拆息個別發展　一個月HIBOR連升2日

台財經專家：港股樓齊跌 皆因人流、金流不斷往外流

海南島海口中秋國慶假首6天免稅銷售金額破10億人幣

4台廠疑為華為建晶片廠 台經濟部長：調查中 倘屬實最高罰款2500萬台幣

金管局11月再辦投資峰會 料300名金融機構代表出席

OpenAI據報計劃自研AI晶片 以解決晶片短缺問題

Rivian擬發行15億美元可換股綠債 股價急挫23%

恒指早高開156點 ATMX走高 新股天圖投資首掛跌17％

匯控昨於香港及倫敦共回購494萬股

蓋茨支持初創公司推出AI聊天機械人 可提供個性化電影及書本建議

美SEC起訴馬斯克 要求其就Twitter收購案作證

港股ADR升118點

華盛頓郵報：白宮正籌備11月「習拜會」

中美元首11月或見面 市場關注非農數據 道指跌9點