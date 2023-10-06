恒指半日升312點或1.81%，報17526點，大市成交金額280億元；國指升107點或1.83%，報5995點。恒生科技指數收報3829點，升1.9%。
「ATMX」全線向上，阿里巴巴（9988）升1.97%，收報82.95元；騰訊（0700）升2.13%，收報306.2元；美團（3690）升2.55%，收報108.6元；小米（1810）升1.71%，收報11.88元。其餘科技股同樣有支持，百度集團（9888）收報119.9元，升2.57%；京東（9618）升1.52%，收報113.2元；網易（9999）升2.53%，收報158.1元。
內銀股表現亮眼，工行（1398）升2.22%，收報3.68元；招商銀行（3968）升2.56%，收報32元；中國銀行（3988）升2.25%，收報2.73元；建行（0939）升2.58%，收報4.38元。
藍籌股方面，阿里健康（0241）表現最好，半日升4.56%，報4.82元；百威（1876）表現最曳，半日跌0.88%，收報15.74元。
新股方面，天圖投資（1973）今日首掛，半日收報4.86元，較定價6.5元跌25.23%。
其他報道
4台廠疑為華為建晶片廠 台經濟部長：調查中 倘屬實最高罰款2500萬台幣