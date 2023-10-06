曼谷及三亞來回機票買一送一的優惠將於10月10日至12日舉行，一連三晚每晚1 0時準時開搶，售罄即止。屆時會員只需於Trip.com應用程 式或網站預訂由香港航空營運的「香港至曼谷」及「香港至三亞」 經濟艙來回機票，而該產品附有「Trip.com 專屬香港航空買1送1」標籤，即可免費獲得1張相同行程的來回機票，數量有限，先搶先得，以成功付款順序為準。

其他報道

本港黃金周個別零售行業生意升逾六成 惟生意升幅不及人流

【有片：埋身擊】美今晚公布非農數據 道指期貨仍應採取高沽策略

陳茂波：股票流動性小組將快提交報告

恒指半日升312點 內銀有支持 新股天圖投資半日跌25%

美亞控股就收購新業務後兩執董拒移交文件提交傳票令狀

被指本港今年新股僅約50隻 歐冠昇：亞洲不少市場年10月6日 12是近乎零

港元拆息個別發展 一個月HIBOR連升2日

台財經專家：港股樓齊跌 皆因人流、金流不斷往外流

海南島海口中秋國慶假首6天免稅銷售金額破10億人幣

4台廠疑為華為建晶片廠 台經濟部長：調查中 倘屬實最高罰款2500萬台幣

金管局11月再辦投資峰會 料300名金融機構代表出席

郭明錤看淡Meta元宇宙業務 硬體出貨量持續顯著衰退

OpenAI據報計劃自研AI晶片 以解決晶片短缺問題

Rivian擬發行15億美元可換股綠債 股價急挫23%

恒指早高開156點 ATMX走高 新股天圖投資首掛跌17％

匯控昨於香港及倫敦共回購494萬股

蓋茨支持初創公司推出AI聊天機械人 可提供個性化電影及書本建議

美SEC起訴馬斯克 要求其就Twitter收購案作證

港股ADR升118點

華盛頓郵報：白宮正籌備11月「習拜會」

中美元首11月或見面 市場關注非農數據 道指跌9點