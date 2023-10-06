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攜程旗下Trip.com本月推曼谷及三亞來回機票買一送一優惠

攜程（9961）旗下旅行服務平台Trip.com慶祝成立六周年，將於10月份推出一系列的優惠活動，包括曼谷及三亞來回機票買一送一的優惠、Trip Coins獎賞活動及會員日福利優惠等。

曼谷及三亞來回機票買一送一的優惠將於10月10日至12日舉行，一連三晚每晚10時準時開搶，售罄即止。屆時會員只需於Trip.com應用程式或網站預訂由香港航空營運的「香港至曼谷」及「香港至三亞」經濟艙來回機票，而該產品附有「Trip.com 專屬香港航空買1送1」標籤，即可免費獲得1張相同行程的來回機票，數量有限，先搶先得，以成功付款順序為準。

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