近日有Novoland業主在屋苑fb群組推銷自己的高層單位，並聲稱因突遭大新銀行「Call Loan」，要求其於30日內償還樓按貸款及利息，時間不足以轉按至其他銀行，若經拍賣行放售，售價會「打折」，故嘗試在網上搵買家。

帖文更附上銀行信件。事主表示，自己支付130萬元作首期，而根據信件內容，顯示單位於今年7月5日承造按揭，未償還的本金約509.4萬元，連同利息及已償款項後，事主需要在發信後30日內向大新銀行償還約510萬元。

事主：銀行無啦啦搞我

有網民質疑事主是否過往信貸紀錄不良，才會突遭銀行「Call Loan」，惟該業主強調:「冇玩幣，冇玩咩野，準時供款，冇街數，係銀行無啦啦搞我」。之後事主更進一步解釋，當時承做按揭，入息測試剛好通過，惟加息後無法通過壓測，銀行要求事主加擔保人，事主無法滿足要求始被「Call Loan」。事主最終聲稱已找到人協助解決問題，有關帖文亦已刪除。

莊錦輝：銀行不會因樓價下跌而「Call Loan」

近期樓價持續下行，有市民憂慮銀行「Call Loan」風險增加。按揭轉介公司星之谷行政總裁莊錦輝表示，雖然在利率上升下，近日壓測審批有所收緊，但銀行不會因樓價調整而「Call Loan」，貸款批了後也不會因加息再計算壓測或要求貸款者加擔保人。即使是高成數按揭，由於獲按揭證券公司或其他按保公司擔保，銀行承受風險不高，因此銀行並無需要突然追收貸款。業主只要每月準時供樓，銀行並不會貿貿然出手。

莊錦輝續指，銀行或會因客戶自身的個別情況「Call Loan」，主要原因大多是業主沒有準時供款，又或者戶口有可疑交易，銀行才會出手「Call Loan」。

大新：近年唯一個案實屬罕見 無關宏觀經濟及市況

大新銀行回覆本報查詢，稱基於客戶個人私隱考慮及為保障各方利益，該行一貫不會就個別事件作出評論，或向任何第三方披露客戶的個人及商業資料（按法律要求披露除外），但大新銀行欲強調一般情況下絕不會向客戶提出提早償還按揭貸款要求，是次近年唯一個案實屬非常特殊及罕見，亦與宏觀經濟及市場情況無關。

明報記者：李宛婷

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