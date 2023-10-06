港股午後反覆向上，收市升272點或1.58%，報17485點，大市成交金額479億元，較上日增加2.09%；國指升86點或1.47%，報5974點。恒生科技指數收報3816點，升1.55%。
過去一周，恒指累跌1.82%或323點，跌幅為8月18日後最大，連跌5周。本周表現最佳的是友邦（1299），累升5.72%；表現最差的是中石油（0857），累跌6.78%。
ATMX全線走高，阿里巴巴（9988）升1.91%，收報82.9元；騰訊（0700）升1.8%，收報305.2元；美團（3690）升2.27%，收報108.3元；小米（1810）升1.71%，收報11.88元。
市場憧憬樓市減辣，本地地產股向好。長實集團（1113）收報40.7元，升2.01%；新鴻基地產（0016）收報84.1元，升0.6%；恒地（0012）收報20.55元，升1.73%；信和置業（0083）收報8.79元，升1.15%；華置（0127）收報1.52元，升1.33%。
內房股亦見支持。潤地（1109）升1%，收報30.3元；碧桂園（2007）收報0.9元，升3.45%；寶龍地產（1238）收報0.94元，升3.3%；禹洲（1628）收報0.164元，升5.13%；佳兆業（1638）收報0.221元，升4.74%；雅居樂（3383）收報0.91元，升2.25%；旭輝（0884）收報0.305元，升5.17%；融創（1918）收報2.41元，升10.05%。
藍籌中以阿里健康（0241）表現最好，升4.12%，收報4.8元；百威（1876）跌1.76%，收報15.6元，是跌幅最大的藍籌。
新股方面，天圖投資（1973）今日首掛，收報4.88元，較定價6.5元跌24.92%。
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