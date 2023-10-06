根據諒解備忘錄，西王特鋼與Touchstone擬通過評估及優化公司當前的資本結構以及識別及評估潛在的商業機會，相互合作促進資本重組及業務擴張計劃。Touchstone有意提供其金融專業知識及資源，通過利用Touchstone於金融解決方案及全球基金配置方面的人脈、知識及專業知識，協助公司進行資本重組及評估潛在商業機會。

據公告，Touchstone為英國註冊成立的有限平台主要從事提供基金及資產管理、保險經紀、國

際投資銀行及財務顧問服務等金融服務。諒解備忘錄代表Touchstone與公司建立策略合作，該合作並無法律約束力。諒解備忘錄的訂約方有意於適當時間訂立正式協議，列明具體合作條款及條件，公司將於適當時候根據上市規則作出進一步公告。諒解備忘錄可由任何一方書面通知另一方後終止。

西王特鋼的清盤呈請在7月31日延期後，將於10月9日（下周一）再舉行。公司指，公司打算繼續對呈請提出有力的抗辯，並將尋求在 2023 年10月9日駁回呈請書，並以彌償基準計算獲得針對呈請人的訟費。

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