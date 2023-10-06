今年綠債超額倍數0.5倍，去年綠債超購則為0.63倍。

綠債券將於下周二（10日）發行，於下周三（11日）在港交所上市，配售銀行及香港結算公司將根據發行通函中所列出的時間表，個別通知申請人配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

其他報道

西王特鋼與Touchstone簽諒解備忘錄 擬進行資本重組

鳳祥股份大股東售2%予基金 公眾持股量升至24.97%

傳A股節後將調整交易時間並部分開放T+0 券商稱暫無動作

港股收市升272點 成文額僅479億元 全周累跌323點

【有片:投資王道】王弼：辣招推出多年成效不彰 冀政府盡快撤辣

科技園推200個InnoCell單位搶人才

NOVO LAND業主稱突遭「Call Loan」 限30日內還款 按揭界：料屬個別情況

蘇寧易購：十一家電家裝局部換新訂單量按年升1.22倍

余偉文：本港銀行體系強健 今年外圍衝擊沒產生影響

攜程旗下Trip.com本月推曼谷及三亞來回機票買一送一優惠

本港黃金周個別零售行業生意升逾六成 惟生意升幅不及人流

【有片：埋身擊】美今晚公布非農數據 道指期貨仍應採取高沽策略

陳茂波：股票流動性小組將快提交報告

恒指半日升312點 內銀有支持 新股天圖投資半日跌25%

美亞控股就收購新業務後兩執董拒移交文件提交傳票令狀

被指本港今年新股僅約50隻 歐冠昇：亞洲不少市場是近乎零

港元拆息個別發展 一個月HIBOR連升2日

台財經專家：港股樓齊跌 皆因人流、金流不斷往外流

海南島海口中秋國慶假首6天免稅銷售金額破10億人幣

4台廠疑為華為建晶片廠 台經濟部長：調查中 倘屬實最高罰款2500萬台幣

金管局11月再辦投資峰會 料300名金融機構代表出席

財政司司長陳茂波表示，今批特區政府發行的綠色零售債券，為市民提供回報穩定的投資選擇，繼續受到市民的歡迎。我們會繼續與監管機構和業界持份者共同努力，豐富香港綠色和可持續金融的生態，進一步促進市場發展，並與市民一起推動綠色轉型。