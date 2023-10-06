政府公布今年零售綠色債券（4273）認購及配發結果，共收到32.1萬份有效申請，按年下跌34.2%，認購總額300.03億元，按年下跌7.9%。今年綠債最終發行額為200億元，認購8手或以下申請者將獲全數配發，相對去年多每人可穩獲4手，餘下13.7萬份申請認購8手以上者，其中4187份將獲配發9手。
今年綠債超額倍數0.5倍，去年綠債超購則為0.63倍。
綠債券將於下周二（10日）發行，於下周三（11日）在港交所上市，配售銀行及香港結算公司將根據發行通函中所列出的時間表，個別通知申請人配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。
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財政司司長陳茂波表示，今批特區政府發行的綠色零售債券，為市民提供回報穩定的投資選擇，繼續受到市民的歡迎。我們會繼續與監管機構和業界持份者共同努力，豐富香港綠色和可持續金融的生態，進一步促進市場發展，並與市民一起推動綠色轉型。