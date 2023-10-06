內地餐飲股九毛九（9922）公布，漏報在今年1月5日公司代主要股東兼執董管毅宏最終擁有的公司墊款8070萬元人民幣（下同）一事，墊款按年利率2.6%計息，並須按要求償還。截至今日公告日期，集團已獲悉數償還墊款及利息。
據公告，公司與主要股東兼執董管毅宏最終擁有的公司訂立委託付款協議。公司代表管毅宏旗下的公司就物業結付款項合共8070萬元。有關付款在綜合財務報表內入賬為向最終控股股東擁有的實體作出墊款，墊款按年利率2.6%計息，並須按要求償還。
公司指，向管毅宏最終擁有的公司墊款的利息達2.6%，較其動用其部分閒置現金賺取較銀行活期存款更為有利的利息收入，且較銀行定期存款具有更大靈活性。
對於漏報一事，九毛九指非常重視此事宜，並已採取補救措施防止類似事件再度發生，包括合規部已就集團有關監察資金轉移及關連交易的內部控制政策進行全面審查；公司已委聘內部控制顧問加強集團有關監察資金轉移及關連交易的內部控制政策，並就加強相關內部控制政策向董事會提供建議；由三名獨立非執行董事組成的審核委員會已獲委託審查及改善內部控制系統的責任等。
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