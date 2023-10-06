證監會表示，正尋求法庭頒令指尖悅動委任獨立外聘審計師，以檢視其內部監控程序，編製報告以該公司遵守香港所有相關規則和規例。

名列證監會法律程序的九名答辯人包括指尖悅動；主席、首席執行官兼執行董事劉傑；前執行董事兼聯席公司秘書王在成；前執行董事兼首席財務官劉展喜；前執行董事兼首席運營官朱炎彬；前執行董事兼副總裁吳俊傑；前獨立非執行董事郭靜斗、姚敏茹和杜戈陽。

證監會調查發現，8名現任或前任董事違反需以真誠和符合公司最佳利益的方式行事的受信責任，且沒有以合理的謹慎、技巧和勤勉盡責的態度去保障指尖悅動的利益。指尖悅動上市後不久，相關董事便促使公司動用首次公開招股的所得款項，將4.5億元投資於一隻基金，但沒有對基金的往績紀錄和投資組合等進行適當盡職審查。指尖悅動在2019年12月將該基金部分贖回，並隨即動用另外2.5億元投資於一家小型私人公司所發行的貸款票據。貸款票據其後出現違約，導致指尖悅動蒙受包括應計利息的2.5875億元的損失及損害。

證監會指，指尖悅動蒙受的損失及損害乃歸因於劉傑、王、劉展喜、朱、郭及姚違反對指尖悅動的責任，即沒有對貸款票據的發行人進行適當的查詢及評估投資所涉及的風險，需負有對指尖悅動蒙受的損失作出賠償的法律責任。

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