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MTR Lab與戈壁⼤灣區向建築科技企業isBIM投資4680萬元

MTR Lab、戈壁⼤灣區、思城控股（1486）及旗下香港互聯立方（isBIM）宣布，MTR Lab和戈壁⼤灣區已順利完成認購isBIM的A-1系列優先股，交易亦已獲思城控股股東於股東特別⼤會批准，有關股份認購協議項下先決條件亦已獲達成，是次共同投資額為4680萬元。

MTR Lab和⼽壁⼤灣區表示，希望通過是次交易增強建築科技企業isBIM的實⼒，推動業界更以數據為本及數碼化。isBIM作為建築信息模擬（BIM）諮詢及解決⽅案供應商，其旗下方案可推動建造業數碼轉型，實踐可持續發展。

同時，isBIM將發揮其運用人工智能的SaaS平台、數據為本的解決⽅案，以及數碼孿生（Digital Twin）應⽤系統，提升建築項目的營運效率及能源效益，令工程變得更安全，並改善有關環境、社會及管治（ESG）的匯報⼯作。IsBIM會將是次投資所得款項投放至研發旗下JARVIS SaaS平台，加強人工智能和數據分析能⼒，並擴展其銷售渠道和合作網絡，以及用於其他用途。

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