一周累計，道指下挫0.3%；標指與納指分別升0.8%及1.6%。

特斯拉（美：TSLA）調低美國Model 3及Model Y售價，股價曾跌3.6%後反彈，收市升0.2%至260.53美元；Salesforce（美：CRM）與迪士尼（美：DIS）齊升逾2.6%，為表現最佳兩隻道指成份股。

此外，反映中概股表現的金龍指數周五急彈2.6%，拼多多（美：PDD）股價收市抽高7.4%至105.64美元；愛奇藝（美：IQ）及嗶哩嗶哩（美：BILI）分別升4.2%及3.3%。

歐洲股市向上，德國DAX指數升1.06%；英股及法股就分別升0.58%及0.88%。

恒指夜期周五收報17724點，升192點，較恒指收市高水238點。港股ADR比例指數收市報17669點，升184點，美團（3690）ADR折合港元報110.2元，較港收市升1.75%；港交所（0388）ADR亦較港收市升0.8%，折合報290.88元。