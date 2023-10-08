上述交付項目涉及31個省份，235個城市，部分項目更是提前交付。

此外，據《第一財經》報道，在「金九銀十」的中秋國慶小長假銷售黃金時間，惠州有房企因大幅降價賣房而被強制停業整頓，更需對已售的13個單位進行退訂清退。

報道指，上述被停業整頓的項目名為保利陽光城，位於惠州市惠陽區淡水片區，開發商為保利建業房地產開發有限公司。

報道又刊登一份項目開發商保利建業的承諾函，指發現在中秋國慶期間發現部分中介機構疑似以銷售返傭的不實宣傳誤導市場，在收到惠陽區住建局的《責令整改通知書）後，已立即關停項目營銷中心，暫停住宅銷售工作；又立即中止與相關中介機構的合約及合作，並要求停止對項目的不實宣傳，同時堅決對中秋國慶期間的13套房源進行退訂清退，並向惠陽區住建局匯報清退進度。

開發商指，將積極配合該局工作，確保各方嚴格遵守國家法律法規和相關政策、合法依規經營。

據指，今次是有網民到人民網領導留言板網站上，舉報保利陽光城四期備案價約1.5萬元每平方米，最高賣到近1.7萬每平方米，當時開房商捂盤惜售，對外宣稱已無房源，留了幾棟不賣，後來市場變差，今年10月卻以低價銷售，每平方米僅7800至8500元。對於樓盤近半價促銷，該網民認為上述無底線的降價行為對已購房業主來說造成損失，反對開發商隨意降價，擾亂市場，要求開發商停止這一降價行為，並賠償業主損失。