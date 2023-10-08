他指，這次的啟動禮標誌著特區政府在創科發展路上進入一個新階段，透過度身訂造的「組合拳」，包括專組專班聚焦的服務、便利和具彈性的政策，配合資金等誘因，讓科技產業的群聚發展加速向前。

同時，這批重點企業只是有興趣落戶企業的一部分。引進辦過去大半年接觸過的約200間企業中，不少正處於積極洽談的階段，部分的商討已達較後階段，相信不久將會有更多企業落實在港落戶或拓展業務的計劃。

他指，在首批引進的重點企業之中，有些是大家熟悉的龍頭企業，也有些企業規模較小但卻在其所屬範疇擁有前沿核心技術的。當中有些企業剛在港落戶，有些則將擴充在港的營運，並將其生產鏈中較高增值的部分帶到香港。

除了引進重點企業，我們亦一直馬不停蹄招商引資。投資推廣署於今年首九個月已合共協助300間企業落戶香港，當中有超過76間來自歐洲，比去年同期增加7%。投資推廣署會繼續積極在海外多個不同市場，包括歐洲、中東、東盟等地區，加強宣傳推廣，鼓勵他們來港開拓業務。

陳茂波指，特區政府過去多年累計在創新科技方面投入接近兩千億，支持高等院校的科研，也支持科學園及數碼港的園區發展等。連同引進辦工作的全速推進，整個創新科技生態圈逐漸成熟，亦漸見企業群聚發展，展示著香港正朝著更高質量方向發展。

去年《財政預算案》中提出的「國際金融領袖投資峰會」，今年11月將再接再厲舉行第二屆，屆時將有多達 300 名來自全球頂尖金融機構的負責人出席，包括超過 90 位集團董事長或行政總裁。

這次峰會將以「駕馭複雜的環境」為主題，一眾重量級的國際金融領袖將一起就著全球重要的金融議題進行深入討論。政府亦會抓緊機會向這些重要來客，介紹香港的新發展、新優勢，展示香港的獨特魅力和好客之道，並展現香港中西文化薈萃的特質和氣質。