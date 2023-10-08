報道引述接近碧桂園人士確認，目前該只債券仍在支付寬限期內。

報道指，在9月碧桂園曾在寬限期內支付兩筆美元債票息。據指碧桂園已經支付應該於8月7日支付的兩筆美元債的票息。兩筆債券的利息均有30天的支付寬限期。

截至目前，碧桂園（02007.HK）未對境外債券的處理作出任何公開回應。

報道指，據不完全統計，2023年和2024年碧桂園到期的境外債券共7只，餘額包括30億港元、29.744億泰銖（THB）和15.5億美元。

9月底碧桂園境內債展期告一段落，9隻尋求展期的境內債券均已通過投票。碧桂園給出的9只債券的展期方案大致相同，均是展期三年，發行人提供增信措施。具體而言，發行人給出的方案為債務到期償付利息，本金展期三年；到期後的第1、2、3個月分別支付2%的本金，第12個月支付10%的本金，第24個月支付15%的本金，30個月支付25%本金，第36個月支付剩餘44%的本金。