恒大汽車指，已於2023年10月5日向紐頓集團發出回函，表示有意願與紐頓集團針對擬議交易的方案所需的調整進行重新談判。公司將於適時根據上市規則及收購守則刊發進一步公告，公司目前不存在需要公佈的其他內幕消息，故申請自明天（10月9日）起復牌。

恒大汽車在7月底傳出引入戰投後，在8月14日正式披露引入紐頓集團，籌得39億元。其後恒大曾自爆，由紐頓集團提供的首筆6億元資金已於8月21日到帳，被視為恒大汽車的「救命錢」。

本報於本月4日已指出，事實上紐頓入股一事尚需通過獨立股東批准，恒大原需9月4日前向獨立股東發通函召開股東大會。不過恒大其後兩度推延寄發，包括以相關通函需更多時間編製及落實載入債轉股通函等而推延，故戰投入股一事尚未正式通過，寄通函最新時限已延至10月16日前。

恒大汽車指，根據過渡期資金支持協議，由於目前存在導致股份認購協議項下先決條件 無法獲得滿足的情況，紐頓（ 浙江 ）汽車作為資金提供方向恒大新能源汽車（ 天津 ）支付第二筆及第三筆資金的先決條件未能滿足，資金提供方暫時無義務向恒大汽車支付第二筆及第三筆資金。

同時，紐頓集團作為認購方希望公司回復明確，包括股份認購協議中涉及的恒大集團債務重組方案需要進行重新調整，並有計劃推出新的重組方案；以及中國恒大（3333）、恒大汽車、債權人及相關方有意願在新的重組方案明確的前提下，對擬議交易方案所需的調整進行重新談判。

以及，紐頓需確認該函並不構成終止股份認購協議的通知 ，截至該函件日期並未要求終止股份認購協議。