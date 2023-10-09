【天文台15:45 更新】

隨著小犬繼續減弱及逐漸遠離，本港風力進一步緩和，但離岸及高地仍間中會吹強風。天文台會在短期內取消所有熱帶氣旋警告信號。

小犬相關的雨帶仍會為本港帶來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。市民請保持警惕。

【天文台14:45 更新】

隨著小犬逐漸減弱及遠離，本港普遍風力將繼續緩和。當小犬對本港的威脅解除時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。

小犬相關的雨帶仍會為本港帶來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。市民請保持警惕。

【天文台14:40 更新】

一號戒備信號在下午2時40分發出，取代三號強風信號。

【天文台13:45 更新】

隨著小犬繼續遠離香港，本港風力逐步減弱，天文台會在下午二時四十分改發一號戒備信號取代三號強風信號。

小犬相關的雨帶仍會為本港帶來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。市民請保持警惕。

【天文台熱帶氣旋警告11:45 更新】

小犬繼續遠離香港，本港風力亦逐步減弱，但小犬相關的雨帶仍會為本港帶來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。三號強風信號將維持一段時間。當小犬對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。

在過去一小時，橫瀾島錄得的最高持續風速為每小時69公里，最高陣風超過每小時82公里。

【天文台熱帶氣旋警告11:40 更新】

三號強風信號在上午11時40分發出，取代八號東北烈風或暴風信號。 預料本港平均風速每小時41至62公里。 現時風力仍然強勁，請勿鬆懈防風措施。小型船隻現在駛離避風塘仍有危險。

【天文台10:45 更新】

過去數小時，小犬穩定地向西移動，繼續遠離珠江口並減弱。但與小犬相關的強雨帶持續影響該區，本港部分地區仍間中吹烈風。

自午夜起，本港大部分地區錄得超過200毫米雨量，而黃大仙、觀塘、港島及大嶼山部分地區的雨量更超過300毫米。

隨著小犬遠離香港，本地風力將逐漸緩和。天文台會在上午11時40分改發三號強風信號。

在過去一小時，橫瀾島及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時55及45公里，最高陣風分別超過每小時64及57公里。

【天文台09:45 更新】

過去數小時，小犬穩定地向西移動，繼續遠離珠江口並減弱。但與小犬相關的強雨帶持續影響該區，本港部分地區仍間中吹烈風。

自午夜起，本港大部分地區錄得超過150毫米雨量，而黃大仙、觀塘、港島及大嶼山部分地區的雨量更超過300毫米。

隨著小犬遠離香港，本地風力將逐漸緩和。天文台會在上午11時40分改發三號強風信號。

在過去一小時，橫瀾島、昂坪及大美督分別錄得的最高持續風速為每小時55、54及51公里，最高陣風分別超過每小時61、73及69公里。

【天文台07:45 更新】過去數小時，小犬穩定地向西移動，繼續遠離珠江口並減弱。但與小犬相關的強雨帶持續影響該區，本港部分地區仍間中吹烈風。

自午夜起，本港大部分地區錄得超過150毫米雨量，而港島、九龍東及大嶼山的雨量更超過250毫米。

隨著小犬遠離香港，本地風力將逐漸緩和。天文台會在上午11時40分改發三號強風信號。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時70、59及57公里，最高陣風分別超過每小時80、80及70公里。