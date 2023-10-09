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港股下午2時復市 天文台：11時40分改發三號強風信號

8號風球仍然生效，天文台表示，會在上午11時40分改發三號強風信號。根據港交所資料，若在上午11:30後至中午12:00期間解除信號，開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午2:00開始。

【天文台09:45 更新】

過去數小時，小犬穩定地向西移動，繼續遠離珠江口並減弱。但與小犬相關的強雨帶持續影響該區，本港部分地區仍間中吹烈風。

自午夜起，本港大部分地區錄得超過150毫米雨量，而黃大仙、觀塘、港島及大嶼山部分地區的雨量更超過300毫米。

隨著小犬遠離香港，本地風力將逐漸緩和。天文台會在上午11時40分改發三號強風信號。

在過去一小時，橫瀾島、昂坪及大美督分別錄得的最高持續風速為每小時55、54及51公里，最高陣風分別超過每小時61、73及69公里。

【天文台07:45 更新】過去數小時，小犬穩定地向西移動，繼續遠離珠江口並減弱。但與小犬相關的強雨帶持續影響該區，本港部分地區仍間中吹烈風。

自午夜起，本港大部分地區錄得超過150毫米雨量，而港島、九龍東及大嶼山的雨量更超過250毫米。

隨著小犬遠離香港，本地風力將逐漸緩和。天文台會在上午11時40分改發三號強風信號。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時70、59及57公里，最高陣風分別超過每小時80、80及70公里。