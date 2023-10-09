紐油現升4.39%或3.64美元，報86.43美元，曾升最多4.46%，是6月5日後最大升幅。布油見日內高位現升4.29%，是5月5日後最大升幅，現報88.21美元；金價現升0.88%或16.21美元，報1849.22美元。美匯指數曾升最多0.27%，現升0.12%，報106.17元。

華爾街日報早前報道，伊朗安全官員在數月來的一系列會議上幫助哈馬斯策劃了對以色列的襲擊。報道引述了哈馬斯和黎巴嫩什葉派激進組織真主黨未具名高級成員的話。報道稱，哈馬斯上周一在貝魯特獲得了發動襲擊的「綠燈」。美國國務卿布林肯周日表示，美國尚未看到伊朗是這次襲擊幕後黑手的直接證據。

彭博社引述Yardeni Research Inc.總裁Ed Yardeni指，「中東的地緣政治危機通常會導致油價上漲和股價下跌」，「很大程度上將取決於危機最終是又一場短期爆發，還是演變成一場規模大得多的衝突，比如以色列和伊朗之間的戰爭」。

隨著戰鬥進入第三天，哈馬斯襲擊以色列南部造成的總死亡人數已攀升至1100多人。美國表示將向地中海東部派遣一個由六艘艦船組成的航母打擊群，並正增強其在該地區的戰鬥機中隊。

周六上午在加薩走廊外圍爆發的襲擊事件，造成700多名以色列人喪生，其中大多數是平民。大約400名巴勒斯坦人在戰鬥和以方報復性打擊中喪生，以色列軍隊重新控制了被哈馬斯激進分子突破的大部分地區。

美國大使羅伯特·伍德說，在聯合國安理會閉門會議上「很多國家」譴責了哈馬斯的襲擊。「顯然不是全部。我真的不想談這個。我想不用我說你也能想出其中之一是誰」。

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