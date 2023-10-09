明報記者 鄭智文

近年本港新股市場逐漸萎縮，整體集資額由2020年的512億美元，下跌至去年的127億美元，今年首9個月僅31.6億美元，較去年同期下跌約61%，跌幅較滬深交易所的45%及23%更急。香港在全球交易所新股集資排名，亦由2020年的第2位，降至今年首3季的第8名（見圖1），甚至被阿布扎比、印度及印尼交易所超越。整體新股市場快速萎縮，外資似乎「縮」得更快。

由認購兩成股份跌至不足7%

回顧2020年至今年首9個月，外資基石投資者認購股份佔新股發行股份數目平均比率呈下降趨勢。2020及2021年大體保持於兩成水平，即每家新股集資資金來源，有約五分一來自外資。惟相關比率至2022年起急跌至不足5%，今年首9個月則略升至約6.7%（見圖2）。即使把高瓴、紅杉等較難清楚界定資金來源的「海歸派」剔除在外，外資基石投資者認購新股比率，亦由2020及2021年平均11%以上，降至2022年的5%以下，走勢仍是下跌。

所謂基石投資者，是指在IPO過程中以招股價承諾入股的大型機構投資者，藉以向投資界展示該新股是值得信任的投資。基石投資者既有權優先認購，一般亦附有6個月禁售期的規定。

外資基石投資者認購比率減少，可想而知新股發行後、外資佔新上市公司已擴大後股本佔比亦見下跌，由2020、2021年持股平均約3%至4%，下跌至2022年及今年首9個月的不足1%，影響力大減。若再以外資基石投資者數目看，2020、2021年新股基石投資者中，平均約有四成為外資，撇除「海歸派」，也約有三成水平。不過，到了2022年，該比例已急跌至16.1%，今年首9個月則回升至兩成水平（見圖3）。

早前疫情累外資難到內地視察

就近年外資基石投資者減少參與本港新股市場，德勤中國華南區主管合伙人歐振興認為，港股目前服務內地企業為主，而外資投資時，通常想到內地視察了解，但2020年內地政策不便外國投資者入境，2021年左右情况更明顯，於是外資未有加大投資。到了2021、2022年起，美聯儲加息，市場重新部署資金，在外資眼中，中國內地屬新興市場，風險較高；再者在港上市的內地企業收入以人民幣為主，人民幣貶值對其盈收不利，再加上資金成本高企，以及中美關係惡化帶來的地緣政治風險，故外資希望回到較熟悉的成熟市場。他預料，若美國減息，資金成本回落，理論上外資有機會重新將資金部署在亞洲。

思睿首席經濟學家洪灝則指出，認購新股者大多希望賺錢，但近期新股減少，銷情亦一般。他提到，現時基石投資者很多時由幾個中資互相持股，反映新股行情較淡，無利可圖，希望恒指見底攀升，改善情况，惟恢復需時。

[港股外資動向系列一]

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