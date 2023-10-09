2020至2021年間為醫藥生物股上市的高峰期，吸引不少外資參與做基投，奧博資本即為其一。在紐約起家、專注在醫療健康股的奧博資本，於2020年至少為11隻相關新股做基石投資者，即佔當年相關新股總體約25.6%，2021年則至少9隻或20.9%，然而在2022年至今年首3季，集資逾10億元並有基石投資者的的生物醫藥股僅得一隻，奧博資本亦未有參與其中。

GIC淡馬錫曾撐京東健康快手等

GIC、淡馬錫等由新加坡政府控制的資金，在2020年合共至少為11隻相關新股做基投，2021年則跌至9隻，比例與奧博資本相若。不過，新加坡政府的投資範疇較闊，除了京東健康（6618）、兆科眼科（6622）外，還有農夫山泉（9633）、快手（1024）、京東物流（2618）等，對比近兩年，則鮮見於重磅新股坐鎮。

「海歸派」有高瓴資本、雪湖資本、博裕資本、紅杉資本、安瀾資本等做代表。最踴躍的高瓴系，於2020年有份做基投的至少有18隻，即41.9%，但到2022年只為一隻相關新股做基投，即佔總體不足一成。

[港股外資動向系列一]

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