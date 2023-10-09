「國家隊」撐商湯半年輸3億

談及2020年本港新股市場，如京東健康（6618）當年掛牌至半年禁售期結束後，股價急漲40.3%，主權財富基金新加坡政府投資公司（GIC）為最大基石投資者，認購3844萬股，半年帳面便大賺10.9億元；同年掛牌的榮昌生物（9995）禁售期後升幅更達80.6%，惠及當年認購565萬股的富達國際半年帳面盈利達2.4億元。

至2021年開始榮辱互見，諾輝健康（6606）六個月後升36.9%，景順旗下Invesco Advisers認購1163萬股，半年後帳面賺1.14億元；但同年快手（1024）掛牌後半年要跌26.2%，其最大基石投資者CRMC基金半年後帳面便要損手10.15億元。

再及至年底掛牌的商湯，掛牌半年後已跌18.7%，按「國家隊」混合所有制改革基金當年認購4.05億股，佔發售股份27%計，半年帳面損手2.92億元。

同樣，2022年第二集資最多的天齊鋰業（9696）半年後跌23%；LG集團旗下LG化學與深圳市德方納米科技各認購1436萬股，禁售期後帳面齊齊蝕2.71億元；還幸當年「集資王」中國中免（1880）半年後漲27.3%，令混合所有制改革基金及中國企業結構調整基金帳面賺約4.85億元，至少彌補了在商湯的帳面損失。

[港股外資動向系列一]

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