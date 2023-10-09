據花旗公告，交易預計於2024年上半年完成，該行將繼續透過新加坡和香港區域財富中心，利用其國際個人銀行和花旗私人銀行業務，滿足中國富裕和超高淨值個人客戶需求。去年12月花旗公布，作為全球戰略更新的一部分。於全球14個主要市場退出個人銀行業務，包括中國內地，當時指會逐步關閉銀行卡、按揭、個人貸存款、投資、保險和外匯業務。

匯控指，交易將成為該行進一步增強其在亞洲財富能力的另一個里程碑。交易完成後，業務將併入匯豐中國的財富及個人銀行業務，匯控計劃向花旗員工提供職位，以支持在內地零售財富業務。

匯控財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）表示，中國內地對於該行成為亞洲領先財富管理公司的目標至關重要，投資將使匯豐中國進一步建立核心的財富管理業務，加速增長趨勢。

匯控亞太區聯席行政總裁廖宜建則指，匯控收購花旗中國內地的財富管理業務，證明了他們對中國長期經濟發展的信心。匯控正在內地市場的所有業務領域進行投資，行專注於滿足當地的財富需求，繼續提供他們的全球連結性和國際專業知識。

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