個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.84%，折合報307.77元；阿里巴巴（9988）升1.6%，折合報84.22元；美團（3690）升1.72%，折合報110.16元；匯控（0005）升2.15%，折合報63.39元；建行（0939）升0.2%，折合報4.37元。

道期現跌0.633%；標期現跌0.76%；納期現跌0.76%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.36%。

VIX指數隔晚跌5.62%或1.04點，報17.45點。

紐油現升4.1%或3.39美元，報86.19美元；布油現升3.8%或3.22美元，報87.8美元；金價現升0.87%或16.12美元，報1849.13美元；LME 銅期貨隔晚升1.86%或147美元，報8046美元。

今日焦點股份可留意：

百度（9988）加緊訓練文心大模型4.0 料在本月17日百度世界大會上發布。

匯控（0005）收購花旗內地財富管理業務，資產規模36億美元。

中國中免（1880）首3季多賺12%，第三季增27%。

香港寬頻（1310）發盈警，轉蝕13億，Hibor上升增財務成本。

國泰（0293）暫停周二飛以色列航班，周四航班稍後公布。

證監會向指尖悅動（6860）8名現任及前任董事展開法律程序。指尖悅動4董事遭證監追討賠償，公司稱尋求法律意見。

楓葉教育（1317）中期虧轉盈，不派中期息。

艾美疫苗（6660）啟動A股上市，本周累跌近22%。

中東戰投紐頓要求中國恒大調整或推新重組方案，暫停向恒大汽車（0708）提供金援。

碧桂園（2007）稱今年首9個月累交42萬套房。內媒：碧桂園境外美元債投資者未如期收到利息。

建業地產（0832）發聲明否認宣告破產傳聞。

Sensor Tower：中國手遊商上月全球吸金153億。

綠城中國（3900）上月賣樓125億人幣。

九毛九（9922）漏報代管毅宏旗下公司墊款8070萬元。

西王特鋼（1266）與Touchstone簽諒解備忘錄，擬進行資本重組。

鳳祥股份（9977）大股東售2%予基金，公眾持股量升至24.97%。

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