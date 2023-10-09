公司指，將視乎市場條件合適而定，擬共動用最多1億港元資金，以行使股東在2023年股東周年大會上授予董事會之一般授權以於公開市場回購最多1.16億股或相當於已發行股份總數的10%。

以及2021年7月20日公告內提述的首次公開發售後股份獎勵計劃的條款向信託出資以供受托人購買股份。

集團指，就公司表現、資產價值及業務前景而言，股份現行市價實屬低估。因此，視乎市場情況而定，董事會正積極考慮在市場上進行股份購回，建議購回股份的資金將來自公司的內部現金資源。

董事會認為通過購回股份，反映公司在維持足夠的財務資源的同時對其長遠策略及增長充滿信心，亦相信此舉將符合公司及股東之整體利益。基於上述相同理由，董事會認為股份現時成交價表示目前乃就股份獎勵計劃購入股份的良機。

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