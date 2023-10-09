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恒指復市高開14點 科指跌0.24% 中海油升2%

8號風球下，港股今早休市，恒指午後復市高開14點或0.09%，報17500點，大市成交金額11億元；國指高開5點或0.09%，報5979點。恒生科技指數開市報3807點，跌0.24%。

通訊服務、金融、能源股推動大市。上升股份比例為9.3%，下跌為8.37%，無升跌為82.31%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、建行（0939）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。

藍籌40隻升，36隻下跌，4隻無升跌。中海油（0883）升2.14%，報13.38元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）無升跌，報13.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，12隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）收報130.2元，升1.88%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.41元，跌1.4%。

碧桂園（2007）據報擬近日公布境外債重組計劃。開市報0.9元，無升跌。

ISP GLOBAL（8487）折讓19.2%配股籌3040萬元。開市報0.25元，無升跌。

小家電品牌Vesync（2148）擬斥1億元回購。開市報3.87元，無升跌。

百度（9988）加緊訓練文心大模型4.0 料在本月17日百度世界大會上發布。開市報83.2元，升0.36%。

匯控（0005）收購花旗內地財富管理業務，資產規模36億美元。開市報62.4元，升0.56%。

中國中免（1880）首3季多賺12%，第三季增27%。開市報98.7元，升0.2%。

香港寬頻（1310）發盈警，轉蝕13億，Hibor上升增財務成本。創上市新低，見2.89元，開市報3.03元，跌3.81%。

國泰（0293）暫停周二飛以色列航班，周四航班稍後公布。開市報8.17元，跌0.97%。

證監會向指尖悅動（6860）8名現任及前任董事展開法律程序。指尖悅動4董事遭證監追討賠償，公司稱尋求法律意見。無成交，報0.084元。

楓葉教育（1317）中期虧轉盈，不派中期息。停牌。

艾美疫苗（6660）啟動A股上市，本周累跌近22%。開市報31元，升36.56%。

中東戰投紐頓要求中國恒大調整或推新重組方案，暫停向恒大汽車（0708）提供金援。見52周低0.51元，開市報0.53元，跌5.36%。

碧桂園（2007）稱今年首9個月累交42萬套房。內媒：碧桂園境外美元債投資者未如期收到利息。開市報0.9元，無升跌。

建業地產（0832）發聲明否認宣告破產傳聞。無成交，報0.105元。

Sensor Tower：中國手遊商上月全球吸金153億。騰訊（0700）開市報305.4元，升0.07%；網易（9999）開市報156.9元，無升跌。

綠城中國（3900）上月賣樓125億人幣。開市報8.29元，升2.6%。

九毛九（9922）漏報代管毅宏旗下公司墊款8070萬元。開市報10.76元，無升跌。

西王特鋼（1266）與Touchstone簽諒解備忘錄，擬進行資本重組。停牌。

鳳祥股份（9977）大股東售2%予基金，公眾持股量升至24.97%。停牌。

破頂股表現

破頂股包括，聯合能源集團（0467）創52周高，見1.25元，開市報1.23元，無升跌；新創建集團（0659）創52周高，見9元，開市報8.98元，升0.22%；海通國際（0665）創52周高，見1.43元，開市報1.42元，升100%；AEON CREDIT（0900）創52周高，見5.66元，開市報5.66元，升0.53%；中國萬天控股（1854）創52周高，見0.89元，開市報0.89元，升1.14%；贏家時尚（3709）創52周高，見15.2元，開市報15.1元，跌0.66%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括京東物流（2618）低見8.97元，開市報9元，跌4.96%；明源雲（0909）低見3元，開市報3.2元，跌2.74%；香港寬頻（1310）低見2.89元，開市報3.03元，跌3.81%；港燈－ＳＳ（2638）低見4.3元，開市報4.35元，跌0.46%。

25隻股份創52周低，其中十隻包括，周大福（1929）低見10.8元，開市報11.18元，跌2.27%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.57元，開市報0.6元，跌1.64%；恒大汽車（0708）低見0.51元，開市報0.53元，跌5.36%；壹傳媒（0282）無成交，報#N/A N/A元；信義玻璃（0868）低見9.5元，開市報9.62元，跌1.03%；中升（0881）低見19.3元，開市報20.05元，跌2.2%；粵海置地（0124）低見0.6元，開市報0.6元，跌6.25%；光大環境（0257）低見2.55元，開市報2.6元，跌1.89%；中升控股（0881）低見19.3元，開市報20.05元，跌2.2%；川控股（1420）低見0.075元，開市報0.075元，跌3.85%。

異動股

上升異動股，包括，海通國際（0665）創52周高，見1.43元，開市報1.42元，升100%；冠軍科技集團（0092）開市報0.081元，升42.11%；艾美疫苗（6660）開市報31元，升36.56%；國美金融科技（0628）開市報0.088元，升12.82%；辰罡科技（8131）開市報0.126元，升23.53%；景瑞（1862）開市報0.06元，升20%；承輝國際（1094）開市報0.85元，升11.84%；越南製造加工出口（0422）開市報0.88元，升11.39%；泰凌醫藥（1011）開市報0.071元，升1.43%；叮噹健康（9886）開市報2.1元，升9.95%。

下跌異動股，包括，浙江永安（8211）開市報0.032元，跌36%；馬可數字科技（1942）開市報7.22元，跌25.72%；米虫元宇宙（8645）開市報0.26元，跌17.46%；零跑（9863）開市報37元，跌2.63%；天成控股（2110）開市報0.026元，跌10.34%；山東墨龍（0568）開市報2.28元，跌4.2%；天津銀行（1578）開市報1.5元，跌9.64%；珠光控股（1176）開市報0.5元，跌1.96%；兌吧（1753）開市報0.405元，跌10.99%；樂氏國際控股（1529）開市報0.126元，跌8.7%。

 

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