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HKTVmall與第三方流物合作開拓「直送澳洲」服務

香港科技探索（1137）旗下的HKTVmall繼開拓澳門、英國直送服務後，今日HKTVmall公布將訂單直送服務擴展至澳洲，與第三方物流公司合作，正式推出「直送澳洲」服務，為澳洲客戶提供超過500,000款產品選擇。

HKTVmall指，產品類型包羅萬有，包括極受海外客戶歡迎的海味乾貨、特色湯包、本地及日本零食、日韓化妝及護膚品和節慶產品等，令澳洲客戶打破地域界限，輕鬆選購各式亞洲地道產品。

而為全力推廣「直送澳洲」服務， HKTVmall 推出兩大開業推廣活動，為澳洲客戶提供購物優惠，包括買滿1000元減100元購物優惠，由即日起至10月22日，客戶買滿1,000元「直送澳洲」訂單，並於結賬前輸入優惠碼「WZ8HK100」，即可享100元購物折扣 優惠，每個帳戶可享優惠一次；其次客戶參加小遊戲後即有機會贏取5公斤免海外運費優惠券。

另為了協助客戶進一步減省海外運費，以及提供更大的便利性，HKTVmall 會安排專人重新包裝直送訂單，再交由第三方物流公司進行海外派送，以用盡包裹內的所有空間。

同時， HKTVmall 亦為客戶處理產品進口的報關安排，直接向客戶指定的第三方物流公司提供產 品資料，再由物流公司處理相關報稅文件，讓客戶在下單後7至10天便可以收到訂購的產品，亦會為海外客戶提供回報商品問題等售後服務。

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