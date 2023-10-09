她在峰會上表示：「我們將遭遇比大多數人預期的更硬的著陸，尤其是在世界其他地區，但在美國也是如此。」但她認為，經濟硬著陸不會太嚴重，亦不擔心會出現像2008年那樣嚴重的危機。

她又指，雖然美國經濟的問題將會惡化，但她認為創新可以解決問題，尤其是人工智能。「創新帶來的通縮力量將導致利率下降，這有利於經濟增長。」她指出，有三種技術可以推動巨大的增長。 人工智能位居榜首，之後是機器人和能源儲存。

不過，Wood並不認為人工智能和其他技術創新將是導致經濟強勁反彈的唯一因素。 她特別提到，美元走強是另一個通貨緊縮因素。

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