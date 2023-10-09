以巴開戰，美期跌0.7%至0.8%，資金避險流入美匯、日圓、黃金，而憂慮重演石油禁運，油價亦曾升逾5%，其後升幅減半。美國參議院舒默向外交部長王毅稱，中國對哈馬斯史無前例入侵以色列的反應令人感到「非常失望」。美國大使羅伯特·伍德早前亦稱，在聯合國安理會閉門會議上「很多國家」譴責了哈馬斯的襲擊。「顯然不是全部。我真的不想談這個。我想不用我說你也能想出其中之一是誰」。離岸人民幣曾升值至7.2881，其後重返7.29，逼近7.3。亞股個別發展，A股向下。港股連升3日，但半日市成交只有468億元，是2019年12月24日後新低，當日同為半日市，成交為319.84億元。