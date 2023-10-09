以巴開戰，美期跌0.7%至0.8%，資金避險流入美匯、日圓、黃金，而憂慮重演石油禁運，油價亦曾升逾5%，其後升幅減半。美國參議院舒默向外交部長王毅稱，中國對哈馬斯史無前例入侵以色列的反應令人感到「非常失望」。美國大使羅伯特·伍德早前亦稱，在聯合國安理會閉門會議上「很多國家」譴責了哈馬斯的襲擊。「顯然不是全部。我真的不想談這個。我想不用我說你也能想出其中之一是誰」。離岸人民幣曾升值至7.2881，其後重返7.29，逼近7.3。亞股個別發展，A股向下。港股連升3日，但半日市成交只有468億元，是2019年12月24日後新低，當日同為半日市，成交為319.84億元。
恒指今早高開14點，高位升147點，低位跌38點，高低波幅185點。通訊服務、能源、衛生保健股推動大市。上升股份比例為29%，下跌為26.75%，無升跌為44.24%。
恒指收市升31點或0.18%，報17517點，大市成交金額468億元，較上日減少2.32%；國指升24點或0.4%，報5998點。恒生科技指數收報3825點，升0.24%。
藍籌股成交金額238.16億元，佔大市成交50.88%；科指成份股成交金額126.33億元，佔大市成交26.99%；國指成份股成交金額196.99億元，佔大市成交42.09%。
24隻雙櫃台股，總成交0.82億元人民幣，相當於約0.89億港元，佔大市成交的0.19%。
窩輪及牛熊證成交金額減少27.76%，至51.26億元，佔大市成交10.93%。牛熊證成交金額24.59億元，減少15.95%；窩輪成交金額26.66億元，減少36.05%。
騰訊（0700）、美團（3690）、建行（0939）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。
藍籌34隻升，43隻下跌，3隻無升跌。紫金礦業（2899）升3.69%，收報11.8元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌2.83%，收報19.92元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股16隻升，13隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）收報96.5元，升4.16%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報67.55元，跌3.08%。
恒指升穿10天線(17473.51點)。科指升穿10天線(3820.21點)。
北水南下合計淨流入20.43億元，較上日減少50.53%，淨流入金額是9月28日41.28億元後最多。北水連續第5日流入，累計流入160.46億元，對上一次連續5日淨流入是9月20日。南水北上合計淨流出74.6億元人民幣，較上日增加49.35%，連續第2日流出，累計流出124.55億元。
遠洋集團（3377）一境內公司債停牌。收報0.425元，跌6.59%。
恒大（3333）債權人小組稱取消債權人會議「完全出乎意料」。收報0.275元，跌12.7%。
香港科技探索（1137）旗下HKTVmall與第三方流物合作開拓「直送澳洲」服務。收報3.01元，跌0.66%。
碧桂園（2007）據報擬近日公布境外債重組計劃。收報0.84元，跌6.67%。
ISP GLOBAL（8487）折讓19.2%配股籌3040萬元。收報0.26元，升4%。
小家電品牌Vesync（2148）擬斥1億元回購。收報3.87元，無升跌。
百度（9988）加緊訓練文心大模型4.0 料在本月17日百度世界大會上發布。收報82.1元，跌0.97%。
匯控（0005）收購花旗內地財富管理業務，資產規模36億美元。收報62元，跌0.08%。
中國中免（1880）首3季多賺12%，第三季增27%。收報93.9元，跌4.67%。
香港寬頻（1310）發盈警，轉蝕13億，Hibor上升增財務成本。創上市新低，見2.79元，收報2.92元，跌7.3%。
國泰（0293）暫停周二飛以色列航班，周四航班稍後公布。收報8.18元，跌0.85%。
證監會向指尖悅動（6860）8名現任及前任董事展開法律程序。指尖悅動4董事遭證監追討賠償，公司稱尋求法律意見。收報0.09元，升7.14%。
楓葉教育（1317）中期虧轉盈，不派中期息。停牌。
艾美疫苗（6660）啟動A股上市。創上市新低，見10.2元，收報11.1元，跌51.1%。
中東戰投紐頓要求中國恒大調整或推新重組方案，暫停向恒大汽車（0708）提供金援。見52周低0.5元，收報0.51元，跌8.93%。
碧桂園（2007）稱今年首9個月累交42萬套房。內媒：碧桂園境外美元債投資者未如期收到利息。收報0.84元，跌6.67%。
建業地產（0832）發聲明否認宣告破產傳聞。收報0.11元，升4.76%。
Sensor Tower：中國手遊商上月全球吸金153億。
綠城中國（3900）上月賣樓125億人幣。收報8.07元，跌0.12%。
九毛九（9922）漏報代管毅宏旗下公司墊款8070萬元。收報10.6元，跌1.49%。
西王特鋼（1266）與Touchstone簽諒解備忘錄，擬進行資本重組。停牌。
鳳祥股份（9977）大股東售2%予基金，公眾持股量升至24.97%。停牌。
破頂股包括，達力普控股（1921）創上市新高，見4.66元，收報4.56元，升0.44%；中國春來（1969）創上市新高，見7.47元，收報7.39元，升1.23%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1083.7元，收報1083.7元，升0.06%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1047.8元，收報1047.8元，升0.09%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見102.5元，收報102.5元，升0.05%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見9.19元，收報9.13元，升2.24%；太睿國際控股（1010）創52周高，見2.05元，收報1.9元，升3.26%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；聯合能源集團（0467）創52周高，見1.25元，收報1.19元，跌3.25%；稀鎂科技（0601）創52周高，見0.34元，收報0.28元，升22.81%；新創建集團（0659）創52周高，見9.05元，收報9.05元，升1%；海通國際（0665）創52周高，見1.43元，收報1.4元，升97.18%；中昌國際控股（0859）創52周高，見0.27元，收報0.27元，升8.43%。
破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見39.15元，收報37.7元，升3.86%。
38隻股份創上市新低，其中十隻包括，恒大物業（6666）低見0.5元，收報0.51元，跌7.27%；遠洋服務（6677）低見0.83元，收報0.84元，跌1.18%；萬科（2202）低見8.2元，收報8.25元，跌2.37%；奧園（3883）低見0.192元，收報0.195元，跌13.33%；旭輝（0884）低見0.248元，收報0.255元，跌16.39%；瑞安房地產（0272）低見0.68元，收報0.69元，跌2.82%；中駿集團（1966）低見0.235元，收報0.244元，跌4.31%；成實外教育（1565）低見0.103元，收報0.107元，跌4.46%；京東物流（2618）低見8.97元，收報9.48元，升0.11%；鈞濠集團（0115）低見0.15元，收報0.152元，跌7.88%。
71隻股份創52周低，其中十隻包括，粤海置地（0124）低見0.6元，收報0.63元，跌1.56%；希望教育（1765）低見0.48元，收報0.485元，無升跌；周大福（1929）低見10.8元，收報11.18元，跌2.27%；依波路（1856）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；慶鈴汽車股份（1122）低見0.57元，收報0.61元，無升跌；恒大汽車（0708）低見0.5元，收報0.51元，跌8.93%；中遠海發（2866）低見0.83元，收報0.84元，無升跌；信義玻璃（0868）低見9.36元，收報9.5元，跌2.26%；中升（0881）低見19.3元，收報19.92元，跌2.83%；港通控股（0032）低見7.95元，收報7.95元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，海通國際（0665）創52周高，見1.43元，收報1.4元，升97.18%；冠軍科技集團（0092）收報0.081元，升42.11%；3D MEDICINES（1244）收報11.18元，升34.38%；吉輝控股（8027）收報0.375元，升29.31%；北京體育文化（1803）收報0.13元，升28.71%；脈資資源（8186）收報0.32元，升28%；錦藝集團控股（0565）收報0.13元，升27.45%；凌銳控股（0784）收報0.125元，升25%；稀鎂科技（0601）創52周高，見0.34元，收報0.28元，升22.81%；久融控股（2358）收報0.022元，升22.22%；聖馬丁國際（0482）收報0.096元，升21.52%。
下跌異動股，包括，艾美疫苗（6660）創上市新低，見10.2元，收報11.1元，跌51.1%；馬可數字科技（1942）收報7元，跌27.98%；兌吧（1753）收報0.34元，跌25.27%；中薇金融（0245）收報0.017元，跌22.73%；Ｆ８企業（8347）創上市新低，見0.1元，收報0.101元，跌22.31%；浩柏國際（8431）收報0.168元，跌22.22%；精技集團（3302）收報0.26元，跌21.21%；同景新能源（8326）收報0.147元，跌20.54%；浙江永安（8211）收報0.04元，跌20%；ＡＶ策劃推廣（8419）創上市新低，見0.1元，收報0.12元，跌19.46%；PACIFIC LEGEND（8547）收報0.199元，跌18.44%。
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