K11集團預料，零售市道將持續暢旺，估計年底前顧客的消費意欲及消費金額將進一步上升，商場將持續升級商戶組合，迎接節日消費旺季。

K11 MUSEA於長假期期間舉辦多場文化藝術活動，吸引市民及旅客到訪，包括與星光大道合辦之全 港首個尖沙咀文化海濱市集「星光夜市 Night Market by The Sea」。商場亦致力提供多元化且優質的商戶組合，持續引進不同類別的品牌，包括Lululemon K11 MUSEA 專門店已於本月初登場；Balmain期間限定 Pop-up 將於本月中登陸。

此外，K11 Art Mall亦繼續引進特色商戶，包括Arc'teryx分店經擴充後已於上月底重開，並成為 全港最大概念店；180 Popcorn於本月中登陸；兩大內地人氣網紅店林香檸手打檸檬茶及太二酸菜魚，將分別於本月中及12月進駐商場。

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