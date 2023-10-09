moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

K11 MUSEA及K11 Art Mall中秋及黃金周人流升逾七成 銷售增逾40%

新世界（0017）旗下K11 集團宣布，K11 MUSEA 及 K11 Art Mall於中秋節及「十一黃金周」長假期表現強勁，人流比去年同期急升超過70%，再創開業以來歷史新高；整體銷售按年亦增長超過40%。

K11集團預料，零售市道將持續暢旺，估計年底前顧客的消費意欲及消費金額將進一步上升，商場將持續升級商戶組合，迎接節日消費旺季。

K11 MUSEA於長假期期間舉辦多場文化藝術活動，吸引市民及旅客到訪，包括與星光大道合辦之全 港首個尖沙咀文化海濱市集「星光夜市 Night Market by The Sea」。商場亦致力提供多元化且優質的商戶組合，持續引進不同類別的品牌，包括Lululemon K11 MUSEA 專門店已於本月初登場；Balmain期間限定 Pop-up 將於本月中登陸。

此外，K11 Art Mall亦繼續引進特色商戶，包括Arc'teryx分店經擴充後已於上月底重開，並成為 全港最大概念店；180 Popcorn於本月中登陸；兩大內地人氣網紅店林香檸手打檸檬茶及太二酸菜魚，將分別於本月中及12月進駐商場。 

其他報道

恒指收市升31點 半日市成交468億 北水流入南水流出

遠洋集團一境內公司債停牌

恒大債權人小組稱取消債權人會議「完全出乎意料」

節後A股首個交易日 滬深三大指數齊跌 兩市成交額7700億人幣

Cathie Wood警告美國經濟或硬著陸 AI或可拯救經濟

HKTVmall與第三方流物合作開拓「直送澳洲」服務

恒指復市高開14點 科指跌0.24% 中海油升2%

港股下午2時復市 天文台：14：40改發一號戒備信號

碧桂園據報擬近日公布境外債重組計劃

以色列央行出售至多300億美元外匯

傳拒絕富士康代工請求 華為闢謠

ISP GLOBAL折讓19.2%配股籌3040萬元

官方X帳號首1萬名追蹤者將獲贈Cybertruck 馬斯克：我猜是的

小家電品牌Vesync擬斥1億元回購

港股下午2時復市 天文台：11時40分改發三號強風信號

以巴周末開戰 美期跌亞股個別發展 油金銅升 港股黑期升26點

百度加緊訓練文心大模型4.0 料在本月17日百度世界大會上發布

匯控收購花旗內地財富管理業務 資產規模36億美元

微信：十一「雙節」旅遊業日均消費按年增長84%

高瓴紅杉是否屬外資 成統計分類最大難題

近年基投紛損手 投資商湯快手中伏

奧博資本高瓴系GIC 由活躍做基投變冷淡

外資基投認購新股比例大減逾65% 分析：受IPO淡風地緣風險美加息影響