moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

東方海外第三季收入跌65% 標準箱收入跌67%

東方海外（0316）公布，第三季總收入按年減少65.1%，至17.60億美元。總載貨量上升6.7%，運載力上升13.6%。整體運載率較2022年同期下降5.1%，每個標準箱之整體平均收入較去年第3季減少67.3%。

首三季總收入較去年同期減少61.8%。總載貨量及運載力分別

增加1.5%及7.6%，整體運載率較2022年同期下降4.8%，每個標準箱之整體平均收入較去年同期減少62.4%。

第三季，太平洋航線載貨量升幅在各條航線中最多，升幅達13.8%，首3季增2.7%，以標準箱計，為第二大航線。首位為亞洲區內／澳亞航線，第三季增5.5%，首三季則跌0.5%。

第三季收入跌幅最大的是亞洲／歐洲航線，跌71%，首三季跌68.8%。第三季收入最多的是太平洋航線，按季跌67.1%，至6.29億美元，首三季跌67.2%至19.27億美元。首三季收入最多的是亞洲區內／澳亞航線，達19.66億美元，按年跌61.8%。

 

其他報道

中原施永青：樓市或已出現拐點 政府應盡快推出逆周期政策

K11 MUSEA及K11 Art Mall中秋及黃金周人流升逾七成 銷售增逾40%

恒指收市升31點 半日市成交468億 北水流入南水流出

遠洋集團一境內公司債停牌

恒大債權人小組稱取消債權人會議「完全出乎意料」

節後A股首個交易日 滬深三大指數齊跌 兩市成交額7700億人幣

Cathie Wood警告美國經濟或硬著陸 AI或可拯救經濟

HKTVmall與第三方流物合作開拓「直送澳洲」服務

恒指復市高開14點 科指跌0.24% 中海油升2%

港股下午2時復市 天文台：14：40改發一號戒備信號

碧桂園據報擬近日公布境外債重組計劃

以色列央行出售至多300億美元外匯