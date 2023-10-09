東方海外（0316）公布，第三季總收入按年減少65.1%，至17.60億美元。總載貨量上升6.7%，運載力上升13.6%。整體運載率較2022年同期下降5.1%，每個標準箱之整體平均收入較去年第3季減少67.3%。
首三季總收入較去年同期減少61.8%。總載貨量及運載力分別
增加1.5%及7.6%，整體運載率較2022年同期下降4.8%，每個標準箱之整體平均收入較去年同期減少62.4%。
第三季，太平洋航線載貨量升幅在各條航線中最多，升幅達13.8%，首3季增2.7%，以標準箱計，為第二大航線。首位為亞洲區內／澳亞航線，第三季增5.5%，首三季則跌0.5%。
第三季收入跌幅最大的是亞洲／歐洲航線，跌71%，首三季跌68.8%。第三季收入最多的是太平洋航線，按季跌67.1%，至6.29億美元，首三季跌67.2%至19.27億美元。首三季收入最多的是亞洲區內／澳亞航線，達19.66億美元，按年跌61.8%。
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