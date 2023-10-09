集團指，聯交所於該期間市場之總交易額約為12.17萬億港元，較去年同期之總交易額約13.9萬億港元，下跌約12%，認為集團之盈利比市場優勝。

集團指，港股今年表現持續不濟，與其他重要股票市場相比，表現確實未如理想；尤以今年4至9月，港股在人民幣匯率持續偏軟的情況下，導致港股在未有足夠南下北水灌溉；再加上國內內房衍生的問題持續發酵，驅使多個相關板塊亦受牽連；因而令投資者對投資港股的取態變得保守，港股在欠缺實質的支持下，回落至跌穿18,000點水平。

在成交萎縮下，投資者不論對港股及認購新股的意欲驟降。集團在如此困境中，業績表現仍能突圍而出，除有賴客戶長期支持和信任及推出多 項針對市場變化的宣傳策略外；加上奏效的成本控制措施，在逆市中能發揮其抗逆能力，帶動集團該期間之未經審核綜合稅後純利仍然強勁。

此外，集團又把握全球通關所帶來的商機，部分位於人流旺盛地區的分行實施一 星期七天營業，務求能為更多客戶提供優質服務，從而促使開戶人數在逆境下仍穏步上揚，進一步有助鞏固集團的業務。

其他報道

中原施永青：樓市或已出現拐點 政府應盡快推出逆周期政策

K11 MUSEA及K11 Art Mall中秋及黃金周人流升逾七成 銷售增逾40%

恒指收市升31點 半日市成交468億 北水流入南水流出

遠洋集團一境內公司債停牌

恒大債權人小組稱取消債權人會議「完全出乎意料」

節後A股首個交易日 滬深三大指數齊跌 兩市成交額7700億人幣

Cathie Wood警告美國經濟或硬著陸 AI或可拯救經濟

HKTVmall與第三方流物合作開拓「直送澳洲」服務

恒指復市高開14點 科指跌0.24% 中海油升2%

港股下午2時復市 天文台：14：40改發一號戒備信號

碧桂園據報擬近日公布境外債重組計劃

以色列央行出售至多300億美元外匯

傳拒絕富士康代工請求 華為闢謠

ISP GLOBAL折讓19.2%配股籌3040萬元

官方X帳號首1萬名追蹤者將獲贈Cybertruck 馬斯克：我猜是的

小家電品牌Vesync擬斥1億元回購

港股下午2時復市 天文台：11時40分改發三號強風信號

以巴周末開戰 美期跌亞股個別發展 油金銅升 港股黑期升26點

百度加緊訓練文心大模型4.0 料在本月17日百度世界大會上發布

匯控收購花旗內地財富管理業務 資產規模36億美元

微信：十一「雙節」旅遊業日均消費按年增長84%

高瓴紅杉是否屬外資 成統計分類最大難題

近年基投紛損手 投資商湯快手中伏

奧博資本高瓴系GIC 由活躍做基投變冷淡