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耀才半年多賺31%至3億元

本地經紀行耀才證券（1428）公布，2023年4月至9月底的半年綜合稅後純利為約3.03億元，較去年同期之綜合稅後純利約2.31億元上升約31%﹔集團指，對於在逆市中於上半年按年仍能錄得增長感到欣喜。

集團指，聯交所於該期間市場之總交易額約為12.17萬億港元，較去年同期之總交易額約13.9萬億港元，下跌約12%，認為集團之盈利比市場優勝。

集團指，港股今年表現持續不濟，與其他重要股票市場相比，表現確實未如理想；尤以今年4至9月，港股在人民幣匯率持續偏軟的情況下，導致港股在未有足夠南下北水灌溉；再加上國內內房衍生的問題持續發酵，驅使多個相關板塊亦受牽連；因而令投資者對投資港股的取態變得保守，港股在欠缺實質的支持下，回落至跌穿18,000點水平。

在成交萎縮下，投資者不論對港股及認購新股的意欲驟降。集團在如此困境中，業績表現仍能突圍而出，除有賴客戶長期支持和信任及推出多 項針對市場變化的宣傳策略外；加上奏效的成本控制措施，在逆市中能發揮其抗逆能力，帶動集團該期間之未經審核綜合稅後純利仍然強勁。

此外，集團又把握全球通關所帶來的商機，部分位於人流旺盛地區的分行實施一 星期七天營業，務求能為更多客戶提供優質服務，從而促使開戶人數在逆境下仍穏步上揚，進一步有助鞏固集團的業務。

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