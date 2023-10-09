moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

陳茂波：各項輸入人才計劃已超過10萬宗獲批

財政司司長陳茂波出席第三屆香港國際人才高峰論壇的致辭時提到，針對香港勞動力不足的情況，本屆政府積極「搶人才」，包括推出高才通計劃及優化原有的人才入境計劃，便利更多優秀人才來港。截至今年9月，各項輸入人才計劃共收到約16萬宗申請，當中超過10萬宗獲批。其中，「高才通計劃」共收到超過50,000宗申請，當中約39,000宗獲批。

他透露，至今已有約6萬名獲批簽證的人才抵港，超越政府訂下每年至少輸入35,000名人才的目標。

另外，政府去年12月底成立了引進重點企業辦公室（引進辦），至今已接觸了超過200家企業，其中近30間已經或準備落戶香港或擴展其在港營運的規模。它們初期會在香港合共投資超過300億港元，創造超過10,000個就業機會，當中大部分為科研或管理層職位。

陳茂波指，首批引進的重點企業之中，有些是龍頭企業，也有些企業規模較小但卻在其所屬範疇擁有前沿核心技術。當中有些企業剛在港落戶，有些則將擴充在港的營運，並將其生產鏈中較高增值的部分帶到香港。龍頭企業的落戶更有助吸引其上下游的公司來港，加速建立產業集群。至於規模較小但技術前沿的初創，其在港落戶則會為本港科研創新增添動力，也有助吸引更多尋求優質項目的基金和投資人到來，加速相關生態圈的發展。

其他報道

耀才半年多賺31%至3億元

中原施永青：樓市或已出現拐點 政府應盡快推出逆周期政策

東方海外第三季收入跌65% 標準箱收入跌67%

K11 MUSEA及K11 Art Mall中秋及黃金周人流升逾七成 銷售增逾40%

恒指收市升31點 半日市成交468億 北水流入南水流出

遠洋集團一境內公司債停牌

恒大債權人小組稱取消債權人會議「完全出乎意料」

節後A股首個交易日 滬深三大指數齊跌 兩市成交額7700億人幣

Cathie Wood警告美國經濟或硬著陸 AI或可拯救經濟

HKTVmall與第三方流物合作開拓「直送澳洲」服務

恒指復市高開14點 科指跌0.24% 中海油升2%

港股下午2時復市 天文台：14：40改發一號戒備信號

碧桂園據報擬近日公布境外債重組計劃

 