財政司司長陳茂波出席第三屆香港國際人才高峰論壇的致辭時提到，針對香港勞動力不足的情況，本屆政府積極「搶人才」，包括推出高才通計劃及優化原有的人才入境計劃，便利更多優秀人才來港。截至今年9月，各項輸入人才計劃共收到約16萬宗申請，當中超過10萬宗獲批。其中，「高才通計劃」共收到超過50,000宗申請，當中約39,000宗獲批。
他透露，至今已有約6萬名獲批簽證的人才抵港，超越政府訂下每年至少輸入35,000名人才的目標。
另外，政府去年12月底成立了引進重點企業辦公室（引進辦），至今已接觸了超過200家企業，其中近30間已經或準備落戶香港或擴展其在港營運的規模。它們初期會在香港合共投資超過300億港元，創造超過10,000個就業機會，當中大部分為科研或管理層職位。
陳茂波指，首批引進的重點企業之中，有些是龍頭企業，也有些企業規模較小但卻在其所屬範疇擁有前沿核心技術。當中有些企業剛在港落戶，有些則將擴充在港的營運，並將其生產鏈中較高增值的部分帶到香港。龍頭企業的落戶更有助吸引其上下游的公司來港，加速建立產業集群。至於規模較小但技術前沿的初創，其在港落戶則會為本港科研創新增添動力，也有助吸引更多尋求優質項目的基金和投資人到來，加速相關生態圈的發展。
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