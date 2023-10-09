聯交所的股權申報資料顯示，The GBA Healthcare Holdings Ltd申報，在10月4日在場外以每股平均價0.7元，購入聯合醫務（0722）逾1.23億股，總代價約8663.48元，同日周大福企業為首的Healthcare Ventures則以同價減持有關股份。完成購股行動後，The GBA Healthcare Holdings Ltd首次申報在聯合醫務持股15.26%。
資料顯示，The GBA Healthcare Holdings Ltd亦為鄭裕彤家族辦公室－周大福企業作策略性投資。該公司官網除了顯示經營聯合醫務品牌的業務之外，亦經營GOLD金牌培訓、睿達醫療WellDoc品牌並與醫療相關業務。其榮譽董事長為聯合醫務主席孫耀江，管理團隊亦包括周企行政總裁及董事曾安業等人。
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