聯交所的股權申報資料顯示，The GBA Healthcare Holdings Ltd申報，在10月4日在場外以每股平均價0.7元，購入聯合醫務（0722）逾1.23億股，總代價約8663.48元，同日周大福企業為首的Healthcare Ventures則以同價減持有關股份。完成購股行動後，The GBA Healthcare Holdings Ltd首次申報在聯合醫務持股15.26%。