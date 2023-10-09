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以巴開戰 法國外貿銀行料對油價影響微

近日以巴衝突升級，法國外貿銀行（Natixis ）策略師Cyril Regnat 表示，就過去幾季以色列及巴勒斯坦之間戰木爭的經驗，對於石油價格而言，其影響幾乎不大。他續稱，石油價格高低在伊朗於衝突局勢中的角色，及美國會否因此加重對伊朗的制裁，過往對伊朗的制裁有所減輕，推使伊朗過去幾年石油出口量兩百多萬桶。

至於美國會否因商品價格而提升加息機會，Regnat則表示，若聯儲局選擇於現時貿然加息，將引發負面經濟效應，他相信聯儲局將會傾向於檢視現有通脹情况，維持原有息口政策，以保持靈活性。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家Alicia García Herrero則補充，基於以色衝突的現况，亞洲各個地區對於油價、通脹增長的方向仍模糊，她指亞洲各央行除日本央行外或會按兵不動，以檢視衝突的影響。

中歐方面，Alicia García Herrero表示歐洲或會回應中方出口的政策，如限制科技半導體、AI或生物科技等，她指出近日與相關行業會面時，有企業反映其中歐關係的發展不是他們所想。她續指，過往中歐關係像坐「過山車」，而現時或正處於走下坡趨勢，近期的發展亦正迫使歐洲表明其陣營。

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