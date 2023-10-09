金地商置（0535）公布今年9月銷售數據，集團合約銷售總額按年下跌69.58%至27.69億元（人民幣，下同）。期內合約銷售總面積按年減少28.23%至23.75萬平方米，銷售均價為每平方米按年跌57.45%至1.17萬元。今年累計合約銷售總額按年減少39.28%至274.86億元，而累計銷售總面積按年跌3.59%至192.75萬平方米。
寶龍地產（1238）亦公布今年9月銷售數據，集團合約銷售額按年減少19.29%至19.45億元，今年累計9個月按年跌25.08%至236.53億元；而合約銷售面積按年跌25.22%至12.02萬平方米，今年累計9個月按年減少26.97%至153.41萬平方米。
同時，合生創展（0754）公布今年累計9個月的銷售數據，集團總合約銷售金額按年升9.11%至252.94 億元。其中，物業合約銷售按年增加14.26%至244.28億元；及裝修合約銷售按年則跌51.97%至8.66億元。就9月單月而言，集團總合約銷售金額為69.88億元。其中，物業合約銷售為68.43億元，以及裝修合約銷售為1.45億元。另一方面，集團今年累計9個月物業合約銷售面積按年減少33.66%至59.54萬平方米，物業合約銷售平均售價則增加72.24%至每平方米4.10萬元。
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