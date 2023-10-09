Apollo智慧出行（0860）公告，就較早前披露將2021年發行的3年期總值達8580萬元的可換股債券到期日，提早至今年10月4日贖回一事，截至今日其已向認購方A償還3510萬元及應計利息。翻查2021年有關債券發行的資料顯示，有關債券的認購方A為長實集團創辦人兼名譽顧問李嘉誠旗下的Able Catch Ltd。
至於另一認購方B即周凱旋為首的Vivaldi International Ltd，涉值3510萬元的認購部份，則同意將提早贖回期，延長至明年4月4日。
認購方C即劉梓浩為首的45 Yi Capital，涉及認購1560萬元的部份，該集團正積極就可能延長提早贖回期方面，與劉氏磋商。在另一筆在2021年發行予許華芬為首的樺龍控股的7800萬元可換股債券方面，亦須於今年10月18日提早贖回，最新獲許氏一方將提早贖回日延長至明年1月17日。
該集團指，董事會現正與其專業顧問進行討論，以探索及評估集團可用於加強財務狀況之各種可能選擇，當中包括但不限於優化內部資源及尋求外部集資活動，其中包括解決未償還可換股債券項下之所有還款責任。其將繼續密切監察其財務狀況，並將於適當公布任何重大進展。其股份昨日收報5.8仙，單日跌3.33%。
其他報道
國泰取消明天及周四往返特拉維夫航班 周五或之前決定周日航班安排
K11 MUSEA及K11 Art Mall中秋及黃金周人流升逾七成 銷售增逾40%
節後A股首個交易日 滬深三大指數齊跌 兩市成交額7700億人幣
Cathie Wood警告美國經濟或硬著陸 AI或可拯救經濟