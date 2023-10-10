國債現貨市場因假期而休市，今早復市，債息下降，美國2年期債息跌穿5厘，美股隔晚上升。以巴戰爭，緊張局勢推動紐油大漲逾4%，雪佛龍關閉以色列天然氣田，歐洲天然氣期貨升15%。聯儲局官員鴿派表態推動股市上升，聯儲局副主席Philip Jefferson表示，央行「在評估可能必要的額外政策收緊程度時可以謹慎行事」；達拉斯聯儲行長Lorie Logan也指出，最近金融環境的收緊也許可以代替進一步加息。軍工股上升，諾斯洛普·格魯曼創下2020年3月以來最大漲幅，洛克希德·馬丁大漲8.9%，General Dynamics Corp上漲8.4%，Huntington Ingalls Industries Inc.上漲9.3%。
Caterpillar升1.98%，報271.3美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻34點，而P&G跌0.51%，報143.36元，拖累道指4點。
道瓊斯工業平均指數收漲197點，升幅0.59%，報33604點。標普500指數收漲27點，升幅0.64%，報4335點。納斯達克綜合指數收漲52點，或0.4%，報13484點。
科技股方面，蘋果收市報178.99元，升0.84%，谷歌母公司Alphabet收市報138.42元，升0.61%，亞馬遜收市報128.26元，升0.23%，Facebook收市報318.36元，升0.92%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.26%，報443點。德國DAX指數收跌0.67%，報15128點；法國CAC 40指數跌0.55%，報7021點；英國富時100指數收跌0.04%，報7492點。
納斯達克中國金龍指數收跌0.95%，報6543點。
美國2年期債息亞洲時段曾跌最多3.11%，是8月29日後最大跌幅。低見4.9235厘，是9月8日4.9134厘後最低。現報4.9424厘，跌2.73%
美國10年期債息曾跌最多3.77%，是5月2日後最大跌幅。低見4.6197厘，是10月2日4.6厘後最低。現報4.6466厘，跌3.21%。
道指曾升最多0.67%，是10月6日後最大升幅，當日升幅為1.32%。高見33631.81點，是9月29日33893.68點後最高。收市報33604.65點，是9月28日後收市新高，當日報33666.34點。連升2日，累計升485.08點，對上一次連升2日是9月8日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是9月12日。
標指曾升最多0.77%，是10月6日後最大升幅，當日升幅為1.55%。高見4341.73點，是9月22日4357.4點後最高。收市報4335.66點，是9月25日後收市新高，當日報4337.44點。連升2日，累計升77.47點，對上一次連升2日是9月28日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月14日。
納指曾升最多0.58%，是10月6日後最大升幅，當日升幅為1.91%。高見13509.3點，是9月20日13727.81點後最高。收市報13484.24點，是9月19日後收市新高，當日報13678.19點。連升2日，累計升264.41點，對上一次連升2日是9月28日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月19日。