Caterpillar升1.98%，報271.3美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻34點，而P&G跌0.51%，報143.36元，拖累道指4點。

道瓊斯工業平均指數收漲197點，升幅0.59%，報33604點。標普500指數收漲27點，升幅0.64%，報4335點。納斯達克綜合指數收漲52點，或0.4%，報13484點。

科技股方面，蘋果收市報178.99元，升0.84%，谷歌母公司Alphabet收市報138.42元，升0.61%，亞馬遜收市報128.26元，升0.23%，Facebook收市報318.36元，升0.92%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.26%，報443點。德國DAX指數收跌0.67%，報15128點；法國CAC 40指數跌0.55%，報7021點；英國富時100指數收跌0.04%，報7492點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.95%，報6543點。

美國2年期債息亞洲時段曾跌最多3.11%，是8月29日後最大跌幅。低見4.9235厘，是9月8日4.9134厘後最低。現報4.9424厘，跌2.73%

美國10年期債息曾跌最多3.77%，是5月2日後最大跌幅。低見4.6197厘，是10月2日4.6厘後最低。現報4.6466厘，跌3.21%。

道指曾升最多0.67%，是10月6日後最大升幅，當日升幅為1.32%。高見33631.81點，是9月29日33893.68點後最高。收市報33604.65點，是9月28日後收市新高，當日報33666.34點。連升2日，累計升485.08點，對上一次連升2日是9月8日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是9月12日。

標指曾升最多0.77%，是10月6日後最大升幅，當日升幅為1.55%。高見4341.73點，是9月22日4357.4點後最高。收市報4335.66點，是9月25日後收市新高，當日報4337.44點。連升2日，累計升77.47點，對上一次連升2日是9月28日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月14日。

納指曾升最多0.58%，是10月6日後最大升幅，當日升幅為1.91%。高見13509.3點，是9月20日13727.81點後最高。收市報13484.24點，是9月19日後收市新高，當日報13678.19點。連升2日，累計升264.41點，對上一次連升2日是9月28日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月19日。