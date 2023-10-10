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港股ADR升50點 夜期高水141點 美期亞股升 油價微跌 債息回落

美股向上，港股ADR升50點或0.29%，報17568點，即月恒指夜期升88點，報17658點，夜期高水141點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.27%，折合報307.82元；阿里巴巴（9988）升1.14%，折合報83.03元；美團（3690）升0.54%，折合報109.48元；匯控（0005）升0.41%，折合報62.25元；建行（0939）跌0.13%，折合報4.36元。

道期現升0.059%；標期現升0.06%；納期現升0.14%。日本東證指數現升1.66%；韓國KOSPI指數現升1.53%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升1.06%。

VIX指數隔晚升1.43%或0.25點，報17.7點。

紐油現跌0.32%或0.28美元，報86.1美元；布油現跌0.28%或0.25美元，報87.9美元；金價現升0.06%或1.15美元，報1862.56美元；LME 銅期貨隔晚升0.72%或58美元，報8104美元。美國10年期債息現跌3.08%或0.1481厘，報4.6528厘。

今日焦點股份可留意：

度小月港營運公司皇璽集團（8300）易手，逾八成折讓價提全購。

弘陽地產（1996）上月售樓收入跌42%。

廣汽（2238）9月新能源車銷量按年增七成。

Apollo智慧出行（0860）向李嘉誠償還3510萬元換股債及利息。

內房9月銷售數據出爐，金地商置（0535）銷售按年跌近七成。

國泰（0293）取消明天及周四往返特拉維夫航班，周五或之前決定周日航班安排。

李澤楷連續四日出資共2000萬增持電盈（0008）至31.26%。

周大福企業旗下將聯合醫務（0722）逾15%持股轉由同系公司持有。

富達減持李寧（2331）至5%以下。

碧桂園（2007）據報已委託中金為財務顧問，協助處理境外債務重組。

耀才（1428）半年多賺31%至3億元。

東方海外（0316）第三季收入跌65%，標準箱收入跌67%。

新世界（0017）旗下K11 集團宣布，K11 MUSEA及K11 Art Mall中秋及黃金周人流升逾七成 銷售增逾40%。

 

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