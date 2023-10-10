公司又指，在行業銷售環境未明顯得到改善的形勢下，集團面臨資產處置出售的重大不確定性，預計集團的流動性在中短期內仍將持續緊張。在當前市場環境下，難以在短期內迅速補充足額的現金流以改善流動性，導致集團的現金狀況依舊顯著承壓。

至今，公司尚未支付某債務項下本金金額為4.7億港幣的到期款項。公司也預期無法如期或在相關寬限期內履行其所有境外債務款項的償付義務，包括但不限於公司發行的美元債券項下的償付義務。該等未付款項可能導致相關債權人要求相關債務的義務加速履行或採取強制行動。

公司指，將積極推進境外債務管理措施，在尊重所有債權人現有法律地位和法律償付順序的前提下，公平公正地制定整體解決方案來實現長期、可持續的資本結構。公司高度重視此次境外債務管理工作及全體債權人的利益，謹懇請債權人給予時間以供公司客觀評估目前所面臨的挑戰並與其顧問共同為所有持份者制定務實可行的最佳解決方案。

公司已聘請中國國際金融香港證券有限公司和華利安諾基（中國）有限公司擔任財務顧問及盛德律師事務所擔任法律顧問，協助評估集團的資本結構及流動性狀況，並制定整體的解決方案。

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