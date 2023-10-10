明報記者 陳偉燊、邱潤青

本報記者根據彭博的股東持股數據進行統計，發現由2020年底至今年9月，市值前20大藍籌中遭外資機構股東淨減持的股份，包括同佔恒指逾7%市值的4大重磅藍籌，10隻遭外資減持股份市值比重合共高達46.94%（見圖），較獲增持者股份市值比重合共19.41%，高出足有1.4倍。獲外資股東增持的藍籌中，以美團（3690）及建行（0939）市值比重分別逾5%及4%比重最高。

部分藍籌獲增持與被動ETF有關

外資減持的重磅藍籌中，投資界最關注的自然是南非大股東Naspers持續沽貨的騰訊，以及遭日本軟銀急沽的阿里巴巴，以及被H股大股東Charoen Pokphand大手減持的平保（2318）。惟即使撇除3大藍籌外資大股東減持的因素，騰訊的其他外資股東仍整體減持，遭減持8隻藍籌佔恒指比重36.55%；至於阿里及平保撇除大股東減持後，加入外資增持股份的行列，12隻獲增持股份的恒指佔比仍只有29.8%。

以外資機構股東類別看，管理被動ETF資金為主的外資基金增持最明顯。當中領航在17隻重磅藍籌的20大股東中出現，期間增持全部17隻藍籌；貝萊德為其中18隻藍籌的20大股東之一，增持其中14隻。至於盈富基金（2800）託管商道富現身於全部20大藍籌的股東名單，增持其中16隻。領航接受本報電郵查詢回覆指，不會就個別股份情况作評論，但表示指數基金簡單地將指標的風險及回報特徵作匹配，因此可讓投資者在低成本下廣泛涉足多個資產類別、市場及行業。若投資者受落，旗下基金在港股持倉便增加。道富不作評論，貝萊德則在本報截稿前未回覆。

外資在港股持倉縮減的同時，美資大行摩根士丹利在9月份的報告指，外資機構投資者自2021年起減少涉足中港市場，2020年外資投資者在港股買賣佔比達39.5%高峰，到今年9月初降至24.6%，期間大減逾三分一，反而南向通在港股（即北水）買賣趨向提高。港交所（0388）季度報告數據顯示，截至今年6月底的3個季度，港股通南向交易的成交佔比一直維持在約15%水平。

分析：欠催化劑推動外資買港股

思睿首席經濟學家洪灝稱：「從香港的資本帳反映出外資從香港市場流出，同時「北水」在2021年及2022年初在港買了很多股份」。他相信外資基金在20大市值股份個別持倉增加，與指數基金操作有關。不過他提醒，現時主動型基金很多時基於合規原因在港不買股。黃國英資產管理基金經理及合伙人黃國英亦說：「外資基金由2022年尾至近期外流的情况有惡化。尤其Naspers減持騰訊，觸發沽貨最為明顯」。他形容現時無什麼催化劑能推動外資來港買股。

[港股外資動向系列二]

其他報道

央行收水不利「利差交易」 港股短炒大減

分析：港拆息低過美息 證未走資