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恒指高開209點 上試20天線 科指升1% 中升升3% 微博升2%

恒指今早高開209點或1.2%，報17726點，大市成交金額11億元；國指今早高開73點或1.23%，報6071點。恒生科技指數開市報3864點，升1.02%。非必需消費品、金融、通訊服務股推動大市。上升股份比例為9.65%，下跌為2.36%，無升跌為87.97%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、友邦（1299）貢獻恒指較多。中信（0267）、新奧（2688）、恒安（1044）拖累大市。

藍籌70隻升，2隻下跌，8隻無升跌。中升（0881）升3.41%，報20.6元，是升幅最大的藍籌，中信（0267）跌0.58%，報6.88元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，4隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）開市報99.25元，升2.85%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報64.4元，跌4.66%。

恒指高於10天線(17473.24點)，上試20天線(17712.69點)。科指上試20天線(3902.16點)。

碧桂園（2007）：4.7億債無法履行償付義務 聘財務法律顧問。開市報0.84元，無升跌。

度小月港營運公司皇璽集團（8300）易手，逾八成折讓價提全購。無成交，報0.177元。

弘陽地產（1996）上月售樓收入跌42%。無成交，報0.143元。

廣汽（2238）9月新能源車銷量按年增七成。開市報3.72元，跌0.27%。

Apollo智慧出行（0860）向李嘉誠償還3510萬元換股債及利息。無成交，報0.058元。

內房9月銷售數據出爐，金地商置（0535）銷售按年跌近七成。開市報0.3元，無升跌。

國泰（0293）取消明天及周四往返特拉維夫航班，周五或之前決定周日航班安排。開市報8.18元，無升跌。

李澤楷連續四日出資共2000萬增持電盈（0008）至31.26%。開市報3.66元，無升跌。

周大福企業旗下將聯合醫務（0722）逾15%持股轉由同系公司持有。無成交，報0.69元。

富達減持李寧（2331）至5%以下。開市報32.4元，升2.21%。

碧桂園（2007）據報已委託中金為財務顧問，協助處理境外債務重組。開市報0.84元，無升跌。

耀才（1428）半年多賺31%至3億元。開市報1.53元，升2%。

東方海外（0316）第三季收入跌65%，標準箱收入跌67%。開市報105.8元，升0.57%。

新世界（0017）旗下K11 集團宣布，K11 MUSEA及K11 Art Mall中秋及黃金周人流升逾七成 銷售增逾40%。開市報15.3元，升2.27%。

破頂股表現

破頂股包括，巨星傳奇（6683）創上市新高，見9.2元，開市報9.2元，升0.77%。

破底股方面

創上市新低，包括萬順集團控股（1746）低見0.14元，開市報0.14元，跌6.67%。

異動股

上升異動股，包括，聯洋智能控股（1561）開市報0.235元，升14.63%；中國管業（0380）開市報0.066元，升13.79%；盈滙企業控股（2195）開市報0.59元，升13.46%；天瑞汽車內飾（6162）開市報0.094元，升13.25%；朗華國際集團（8026）開市報0.56元，升12%；泰凌醫藥（1011）開市報0.085元，升10.39%；佳兆業健康（0876）開市報0.059元，升9.26%；中國三江化工（2198）開市報0.98元，升7.69%；中國金石（1380）開市報0.81元，升6.58%；好孩子國際（1086）開市報0.445元，升5.95%。

下跌異動股，包括，華科資本（1140）開市報0.138元，跌9.8%；超大現代（0682）開市報0.02元，跌9.09%；火岩控股（1909）開市報0.2元，跌8.26%；雨潤食品（1068）開市報0.212元，跌7.42%；勛龍（1930）開市報0.32元，跌7.25%；萬順集團控股（1746）創上市新低，見0.14元，開市報0.14元，跌6.67%；恆都集團（0725）開市報0.6元，跌6.25%；長安民生物流（1292）開市報2元，跌6.1%；百果園集團（2411）開市報5.2元，跌4.76%；小鵬（9868）開市報64.4元，跌4.66%。

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