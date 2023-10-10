恒指今早高開209點或1.2%，報17726點，大市成交金額11億元；國指今早高開73點或1.23%，報6071點。恒生科技指數開市報3864點，升1.02%。非必需消費品、金融、通訊服務股推動大市。上升股份比例為9.65%，下跌為2.36%，無升跌為87.97%。