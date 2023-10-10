Hinton指出，人類可能已經到一個「十字路口」，要麼暫停技術發展，要麼繼續前進並為未來做好準備，儘管這可能意味著毀滅。

Hinton表示，人工智慧在醫療保健領域具有巨大的好處，但在許多方面仍令人感到擔憂。「我們正在進入一個充滿巨大不確定性的時期，我們正在處理以前從未做過的事情。」他擔心，未來AI具有獨立智能，透過編寫自己的電腦程式碼來修改自身，並可以自我複製成人類無法控制的更強大的系統。

Hinton又指，用於訓練人工智慧的材料，如虛構作品和媒體內容，可能會增強其超級智慧。他預計，AI在5年後的推理能力或高於人類。

AI的發展為近年市場焦點，但同時亦引發不少人的憂慮。特斯拉CEO 馬斯克 (Elon Musk)、蘋果聯合創辦人 Steve Wozniak、Stability AI 創辦人 Emad Mostaque 等名人及逾千位人士，於今年3月曾簽署公開信，呼籲所有人工智慧實驗室立即暫停比 GPT-4 更強大的人工智慧系統的訓練，暫停時間至少為6個月。

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