moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升幅收窄至226點 科指升1.6%跑贏 曾齊創逾一周高

 

聯儲局官員鴿派言論，進一步降低市場加息預期，美債息復市後下降，港股、美期、亞股延續隔晚美股升勢，MSCI亞太指數一度漲近1.6%，創逾六周盤中最大漲幅；日本東證指數一度漲逾2%，創去年11月來最大漲幅，港股三大指數連升4日，齊創9月29日後高。

恒指今早高開209點，高位升399點，低位升179點，高低波幅220點。非必需消費品、金融、通訊服務股推動大市。上升股份比例為27.54%，下跌為22.38%，無升跌為50.07%。

恒指半日升226點或1.29%，報17743點，大市成交金額441億元；國指升80點或1.35%，報6079點。恒生科技指數收報3887點，升1.63%。

藍籌股成交金額187.18億元，佔大市成交42.44%；科指成份股成交金額112.35億元，佔大市成交25.47%；國指成份股成交金額162.43億元，佔大市成交36.83%。

24隻雙櫃台股，總成交0.69億元人民幣，相當於約0.75億港元，佔大市成交的0.17%。

窩輪及牛熊證成交金額增加84.04%，至94.34億元，佔大市成交21.38%。牛熊證成交金額42.94億元，增加74.6%；窩輪成交金額51.4億元，增加92.75%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。神華（1088） 、新奧（2688）、信義光能（0968）拖累大市。

藍籌73隻升，7隻下跌，0隻無升跌。美團（3690）升3.58%，收報112.8元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌4.99%，收報99.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報9.5元，升4.74%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報65.05元，跌3.7%。

恒指升穿20天線(17713.55點)。科指20天線(3903.33點)得而復失。

北水南下合計淨流入7.54億元，較上日減少63.1%，連續第6日流入，累計流入167.99億元，對上一次連續6日淨流入是9月21日。南水北上合計淨流出25.92億元人民幣，較上日減少65.25%，連續第3日流出，累計流出150.48億元。

匯豐（0005）採用港交所Synapse為機構客戶進行滬深股通結算。收報62.2元，升0.32%。

名創優品（9896）全球首家盲盒店在倫敦開業。收報52.15元，升6.21%。

碧桂園（2007）：4.7億債無法履行償付義務 聘財務法律顧問。收報0.81元，跌3.57%。

度小月港營運公司皇璽集團（8300）易手，逾八成折讓價提全購。創52周高，見0.197元，收報0.186元，升5.08%。

弘陽地產（1996）上月售樓收入跌42%。收報0.143元，無升跌。

廣汽（2238）9月新能源車銷量按年增七成。收報3.76元，升0.8%。

Apollo智慧出行（0860）向李嘉誠償還3510萬元換股債及利息。平上市低位0.058元，收報0.059元，升1.72%。

內房9月銷售數據出爐，金地商置（0535）銷售按年跌近七成。見52周低0.295元，收報0.305元，升1.67%。

國泰（0293）取消明天及周四往返特拉維夫航班，周五或之前決定周日航班安排。收報8.07元，跌1.34%。

李澤楷連續四日出資共2000萬增持電盈（0008）至31.26%。收報3.69元，升0.82%。

周大福企業旗下將聯合醫務（0722）逾15%持股轉由同系公司持有。收報0.69元，無升跌。

富達減持李寧（2331）至5%以下。收報32.45元，升2.37%。

碧桂園（2007）據報已委託中金為財務顧問，協助處理境外債務重組。收報0.81元，跌3.57%。

耀才（1428）半年多賺31%至3億元。收報1.56元，升4%。

東方海外（0316）第三季收入跌65%，標準箱收入跌67%。收報99.95元，跌4.99%。

新世界（0017）旗下K11 集團宣布，K11 MUSEA及K11 Art Mall中秋及黃金周人流升逾七成 銷售增逾40%。收報15.12元，升1.07%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8540.05元，收報8540.05元，升0.03%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見9.38元，收報9.25元，升1.31%；新東方（9901）創52周高，見49.15元，收報48.7元，升3.73%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.197元，收報0.186元，升5.08%；太睿國際控股（1010）創52周高，見2.15元，收報2.12元，升11.58%；新焦點（0360）創52周高，見0.113元，收報0.113元，升6.6%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；新創建集團（0659）創52周高，見9.08元，收報9.07元，升0.22%；ＢＣ科技集團（0863）創52周高，見4.4元，收報4.2元，升3.19%；AEON CREDIT（0900）創52周高，見5.68元，收報5.67元，升1.43%；巴克１７９８集團（1010）創52周高，見2.15元，收報2.12元，升11.58%；中國綠地博大綠澤（1253）創52周高，見0.3元，收報0.195元，升41.3%。

破底股方面

26隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代中國（1233）低見0.38元，收報0.39元，跌4.88%；中駿集團（1966）低見0.233元，收報0.235元，跌3.69%；鈞濠集團（0115）低見0.145元，收報0.15元，跌1.32%；裕承科金（0279）低見0.042元，收報0.044元，跌10.2%；和嘉控股（0704）低見0.11元，收報0.122元，跌10.95%；鼎石資本（0804）低見0.084元，收報0.196元，升15.29%；中國白銀集團（0815）低見0.208元，收報0.22元，跌0.9%；貝森金融（0888）低見0.045元，收報0.045元，跌13.46%；中國再生能源投資（0987）低見0.121元，收報0.136元，跌2.16%；寶沙發展（1069）低見0.075元，收報0.08元，升2.56%。

34隻股份創52周低，其中十隻包括，恒大汽車（0708）低見0.48元，收報0.49元，跌3.92%；中遠海發（2866）低見0.82元，收報0.83元，跌1.19%；美麗華酒店（0071）低見10元，收報10.06元，跌0.4%；東瀛遊（6882）低見0.52元，收報0.53元，無升跌；澳優（1717）低見2.8元，收報2.8元，跌2.44%；CHEVALIER INT'L（0025）低見5.57元，收報5.57元，跌8.24%；新鴻基公司（0086）低見2.61元，收報2.61元，跌0.76%；宏輝集團（0183）低見0.165元，收報0.168元，跌0.59%；財訊傳媒（0205）低見0.25元，收報0.25元，跌1.96%；中國誠通發展集團（0217）低見0.082元，收報0.09元，升3.45%。

異動股

上升異動股，包括，精技集團（3302）收報0.38元，升46.15%；中國綠地博大綠澤（1253）創52周高，見0.3元，收報0.195元，升41.3%；威揚酒業控股（8509）收報0.445元，升36.92%；米虫元宇宙（8645）收報0.36元，升35.85%；中國天億福（8196）收報0.34元，升30.77%；世大控股（8003）收報0.67元，升28.85%；佳兆業健康（0876）收報0.069元，升27.78%；中國管業（0380）收報0.073元，升25.86%；奧傳思維控股（8091）收報0.039元，升25.81%；融科控股（2323）收報0.017元，升21.43%。

下跌異動股，包括，世紀建業（0079）收報0.08元，跌19.19%；寶燵控股（8601）收報0.285元，跌18.57%；科利實業控股（1455）創上市新低，見0.156元，收報0.164元，跌18%；GOLDWAY EDU（8160）創上市新低，見0.022元，收報0.023元，跌17.86%；同景新能源（8326）見52周低0.118元，收報0.121元，跌17.69%；西王置業（2088）收報0.066元，跌17.5%；華榮能源（1101）收報0.026元，跌16.13%；嘉鼎國際集團（8153）見52周低0.084元，收報0.086元，跌15.69%；智富資源投資（0007）收報0.101元，跌15.13%；星光文化（1159）收報0.29元，跌14.71%；中國生命集團（8296）創上市新低，見0.093元，收報0.093元，跌14.68%。

其他報道

郭明錤預計Cybertruck最快年底出貨 2025年出貨量料達24至26萬部

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止3連升 隔夜息跌59點子

跌出美國400富豪榜 特朗普轟《福布斯》由中國「掌控」

匯豐採用港交所Synapse為機構客戶進行滬深股通結算

「AI教父」再次警告：未來人工智能將比人類更聰明 最終或摧毀人類

聯儲局放鴿 美匯見一周低 人民幣升值曾穿7.27

名創優品升逾6% 全球首家盲盒店在倫敦開業

滬深三大股指高開 人行進行670億人幣逆回購操作

恒指高開209點 上試20天線 科指升1% 中升升3% 微博升2%

分析：港拆息低過美息 證未走資

央行收水不利「利差交易」 港股短炒大減

外資掟匯控騰訊阿里友邦四大藍籌 統計20大市值港股近3年變化 減持佔恒指比重46.9%

碧桂園：4.7億債無法履行償付義務 聘財務法律顧問

港股ADR升50點 夜期高水141點 美期亞股升 油價微跌 債息回落

聯儲局放鴿 美債息回落 美股向上 道指升197點 油、天然氣、軍工股升