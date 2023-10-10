聯儲局官員鴿派言論，進一步降低市場加息預期，美債息復市後下降，港股、美期、亞股延續隔晚美股升勢，MSCI亞太指數一度漲近1.6%，創逾六周盤中最大漲幅；日本東證指數一度漲逾2%，創去年11月來最大漲幅，港股三大指數連升4日，齊創9月29日後高。
恒指今早高開209點，高位升399點，低位升179點，高低波幅220點。非必需消費品、金融、通訊服務股推動大市。上升股份比例為27.54%，下跌為22.38%，無升跌為50.07%。
恒指半日升226點或1.29%，報17743點，大市成交金額441億元；國指升80點或1.35%，報6079點。恒生科技指數收報3887點，升1.63%。
藍籌股成交金額187.18億元，佔大市成交42.44%；科指成份股成交金額112.35億元，佔大市成交25.47%；國指成份股成交金額162.43億元，佔大市成交36.83%。
24隻雙櫃台股，總成交0.69億元人民幣，相當於約0.75億港元，佔大市成交的0.17%。
窩輪及牛熊證成交金額增加84.04%，至94.34億元，佔大市成交21.38%。牛熊證成交金額42.94億元，增加74.6%；窩輪成交金額51.4億元，增加92.75%。
阿里巴巴（9988）、美團（3690）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。神華（1088） 、新奧（2688）、信義光能（0968）拖累大市。
藍籌73隻升，7隻下跌，0隻無升跌。美團（3690）升3.58%，收報112.8元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌4.99%，收報99.95元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報9.5元，升4.74%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報65.05元，跌3.7%。
恒指升穿20天線(17713.55點)。科指20天線(3903.33點)得而復失。
北水南下合計淨流入7.54億元，較上日減少63.1%，連續第6日流入，累計流入167.99億元，對上一次連續6日淨流入是9月21日。南水北上合計淨流出25.92億元人民幣，較上日減少65.25%，連續第3日流出，累計流出150.48億元。
匯豐（0005）採用港交所Synapse為機構客戶進行滬深股通結算。收報62.2元，升0.32%。
名創優品（9896）全球首家盲盒店在倫敦開業。收報52.15元，升6.21%。
碧桂園（2007）：4.7億債無法履行償付義務 聘財務法律顧問。收報0.81元，跌3.57%。
度小月港營運公司皇璽集團（8300）易手，逾八成折讓價提全購。創52周高，見0.197元，收報0.186元，升5.08%。
弘陽地產（1996）上月售樓收入跌42%。收報0.143元，無升跌。
廣汽（2238）9月新能源車銷量按年增七成。收報3.76元，升0.8%。
Apollo智慧出行（0860）向李嘉誠償還3510萬元換股債及利息。平上市低位0.058元，收報0.059元，升1.72%。
內房9月銷售數據出爐，金地商置（0535）銷售按年跌近七成。見52周低0.295元，收報0.305元，升1.67%。
國泰（0293）取消明天及周四往返特拉維夫航班，周五或之前決定周日航班安排。收報8.07元，跌1.34%。
李澤楷連續四日出資共2000萬增持電盈（0008）至31.26%。收報3.69元，升0.82%。
周大福企業旗下將聯合醫務（0722）逾15%持股轉由同系公司持有。收報0.69元，無升跌。
富達減持李寧（2331）至5%以下。收報32.45元，升2.37%。
碧桂園（2007）據報已委託中金為財務顧問，協助處理境外債務重組。收報0.81元，跌3.57%。
耀才（1428）半年多賺31%至3億元。收報1.56元，升4%。
東方海外（0316）第三季收入跌65%，標準箱收入跌67%。收報99.95元，跌4.99%。
新世界（0017）旗下K11 集團宣布，K11 MUSEA及K11 Art Mall中秋及黃金周人流升逾七成 銷售增逾40%。收報15.12元，升1.07%。
破頂股包括，Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8540.05元，收報8540.05元，升0.03%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見9.38元，收報9.25元，升1.31%；新東方（9901）創52周高，見49.15元，收報48.7元，升3.73%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.197元，收報0.186元，升5.08%；太睿國際控股（1010）創52周高，見2.15元，收報2.12元，升11.58%；新焦點（0360）創52周高，見0.113元，收報0.113元，升6.6%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；新創建集團（0659）創52周高，見9.08元，收報9.07元，升0.22%；ＢＣ科技集團（0863）創52周高，見4.4元，收報4.2元，升3.19%；AEON CREDIT（0900）創52周高，見5.68元，收報5.67元，升1.43%；巴克１７９８集團（1010）創52周高，見2.15元，收報2.12元，升11.58%；中國綠地博大綠澤（1253）創52周高，見0.3元，收報0.195元，升41.3%。
26隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代中國（1233）低見0.38元，收報0.39元，跌4.88%；中駿集團（1966）低見0.233元，收報0.235元，跌3.69%；鈞濠集團（0115）低見0.145元，收報0.15元，跌1.32%；裕承科金（0279）低見0.042元，收報0.044元，跌10.2%；和嘉控股（0704）低見0.11元，收報0.122元，跌10.95%；鼎石資本（0804）低見0.084元，收報0.196元，升15.29%；中國白銀集團（0815）低見0.208元，收報0.22元，跌0.9%；貝森金融（0888）低見0.045元，收報0.045元，跌13.46%；中國再生能源投資（0987）低見0.121元，收報0.136元，跌2.16%；寶沙發展（1069）低見0.075元，收報0.08元，升2.56%。
34隻股份創52周低，其中十隻包括，恒大汽車（0708）低見0.48元，收報0.49元，跌3.92%；中遠海發（2866）低見0.82元，收報0.83元，跌1.19%；美麗華酒店（0071）低見10元，收報10.06元，跌0.4%；東瀛遊（6882）低見0.52元，收報0.53元，無升跌；澳優（1717）低見2.8元，收報2.8元，跌2.44%；CHEVALIER INT'L（0025）低見5.57元，收報5.57元，跌8.24%；新鴻基公司（0086）低見2.61元，收報2.61元，跌0.76%；宏輝集團（0183）低見0.165元，收報0.168元，跌0.59%；財訊傳媒（0205）低見0.25元，收報0.25元，跌1.96%；中國誠通發展集團（0217）低見0.082元，收報0.09元，升3.45%。
異動股
上升異動股，包括，精技集團（3302）收報0.38元，升46.15%；中國綠地博大綠澤（1253）創52周高，見0.3元，收報0.195元，升41.3%；威揚酒業控股（8509）收報0.445元，升36.92%；米虫元宇宙（8645）收報0.36元，升35.85%；中國天億福（8196）收報0.34元，升30.77%；世大控股（8003）收報0.67元，升28.85%；佳兆業健康（0876）收報0.069元，升27.78%；中國管業（0380）收報0.073元，升25.86%；奧傳思維控股（8091）收報0.039元，升25.81%；融科控股（2323）收報0.017元，升21.43%。
下跌異動股，包括，世紀建業（0079）收報0.08元，跌19.19%；寶燵控股（8601）收報0.285元，跌18.57%；科利實業控股（1455）創上市新低，見0.156元，收報0.164元，跌18%；GOLDWAY EDU（8160）創上市新低，見0.022元，收報0.023元，跌17.86%；同景新能源（8326）見52周低0.118元，收報0.121元，跌17.69%；西王置業（2088）收報0.066元，跌17.5%；華榮能源（1101）收報0.026元，跌16.13%；嘉鼎國際集團（8153）見52周低0.084元，收報0.086元，跌15.69%；智富資源投資（0007）收報0.101元，跌15.13%；星光文化（1159）收報0.29元，跌14.71%；中國生命集團（8296）創上市新低，見0.093元，收報0.093元，跌14.68%。
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