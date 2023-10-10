報告指出，大部分（61%）的受訪者依靠來自工作的儲蓄以賺取其第一桶金，較少依賴其他收入來源如投資所得的利潤。然而，要實現流動資產達1000萬元的目標時，只有三分之一認為儲蓄是主要途徑，有更多人會傾向透過買賣投資產品（21%）和固定資產（14%）以達致財富增值。

匯豐指，每17名受訪者便有1名已經擁有千萬元流動資產，成為千萬富翁的平均年齡為45歲。分析他們的資產組合，發現他們都採取較進取的投資方式，平均將 70%的流動資金投放在不同類型的金融資產上。相比之下，流動資金少於1,000萬元的受訪者，其組合中有超過40%屬於無風險的存款。

近6成的受訪者指出，疲弱的宏觀經濟和投資環境都是成為千萬富翁路上的最大挑戰。其他主要障礙包括錯誤的投資決定，突發開支，以及事業發展或薪金增長方面遇上樽頸。

近期樓市疲弱，部分人對物業能保值的信心有所動搖。只有約過半數的受訪者認同買樓保值的傳統概念，較去年的調查下跌 23 個百分點。此外，57%的受訪者預期本港住宅價格於未來12個月會下跌，更有四分之三受訪者預計本地經濟於來年將不會改善，甚至出現下滑。

然而，市場的不樂觀情緒並沒有完全改變受訪者對物業的看法，物業依然是建立財富及傳承計劃中不可或缺的工具。多達44%的受訪父母表示會提供財政支援協助子女置業，平均計劃資助193 萬元。每10個父母就有4個表示會於子女結婚時協助他們上車，有四分一受訪父母更打算子女在子女年滿 18 歲或之前協助他們置業。

另外，作為把財富傳承予配偶、子女和孫子女的資產類別，物業的排名亦僅次於現金。平均而言，受訪家長打算為每位子女留下 1.3個物業。調查顯示，財富傳承的規劃不僅涵蓋子女，也包括子女的後代，高達54%的受訪家長把孫子女納入對象之一。儘管大多數受訪者重視財富傳承，但他們當中只有 25%已經開始著手規劃。

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